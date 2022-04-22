Открыт прием заявок на конкурс «Ближний круг-2022»

Грантовый пул конкурса – 9,7 млн рублей, максимальный размер гранта – 150 000 рублей.

Во времена кризисов забота в ближайшем окружении зачастую становится единственной помощью для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пилотный проект «Ближний круг» действует с 2020 года и направлен на формирование модели общественной заботы в ближайшем окружении через развитие и поддержку устойчивых практик на территории России.

В конкурсе этого года могут участвовать НКО и инициативные группы, которые имеют практики работы не только со старшим поколением, но и с другими уязвимыми людьми – семьями и детьми в трудной жизненной ситуации.

Первый модуль конкурса стартует с отбора практик поддержки пожилых людей – 4 апреля 2022 года и продлится в течение месяца, а с июня откроется набор действующих практик заботы о детях и семьях. Участниками конкурса могут стать НКО, ТОС, ТСЖ, бюджетные учреждения, инициативные группы и даже садовые товарищества.

— В обществе есть огромный запрос на заботу об уязвимых людях, поскольку очевидно, что только поддержки родных недостаточно, а государство и бизнес не справляются.

В 2020 году Фонд Тимченко и партнёры провели пилотный конкурс и поддержали 52 лучшие практики, благодаря которым более 9000 пожилых людей по всей стране получают постоянную помощь. В этом году мы приглашаем к участию не только организации, которые работают со старшим поколением, но и имеют практики поддержки семей и детей в трудной жизненной ситуации, чтобы окружить заботой еще больше тех, кто в ней нуждается, — говорит Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Благодаря конкурсу «Ближний круг» лучшие практики станут вкладом в общее дело поддержки старшего поколения и других уязвимых групп, смогут привлечь больше местных сообществ, волонтёров, НКО, предпринимателей и представителей учреждений, и укрепить диалог самых разных «агентов помощи». Это позволит системно помочь людям разного возраста в сложной жизненной ситуации и поддержать организации, которые с ними работают.

Подробная информация о конкурсе.