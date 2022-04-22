В Ордынском районе создают клубничную ферму

Семья Марии Новиковой начала выращивать клубнику 2 года назад. Для этого купили в Ордынском районе 11 га земли. Поэкспериментировали с сортами и в прошлом году высадили около 2 тысяч кустов. Урожай хорошо разошелся по родственникам и друзьям, кроме того, клубникой хозяйства заинтересовались рестораторы и ритейлеры, поэтому фермеры решили масштабировать производство и создать клубничную ферму — первую в Новосибирской области.

— В этом году мы высаживаем 10 тысяч кустов на площади примерно 1 га. В июне соберем первый урожай с кустов, высаженных в прошлом году. Потом с нынешних. Кроме того, мы строим теплицу для того, чтобы перейти на круглогодичный режим работы, — говорит Мария Новикова.

Теплица будет рассчитана на 5 тысяч кустов, которые фермеры планируют разместить в 2 яруса. На крытых площадках урожай можно будет получать 10 месяцев в году. В январе-феврале клубника станет «отдыхать».

— Пока мы вкладываем в хозяйство свои деньги. Промышленная теплица — достаточно дорогостоящий проект — более 3 млн рублей, занимает около 40 м в длину и 10 м в ширину. Мы заказываем его на одном из предприятий Самары, которое подготовило проект по нашему заказу, — говорит собеседник редакции. — Кроме того, мы сейчас собираем документы на областной грант. Если получится, то планируем построить еще 2-3 теплицы и начнем набирать сотрудников. Пока справляемся семьей.

Мария Новикова отмечает, что их проект отличается от того, который реализует в Новосибирске компания- резидент Технопарка, тем, что фермеры используют не гидропонику, а открытый грунт.

— Мы протестировали разные технологии и решили, что на гидропонике ягода теряет мясистость, вкус и аромат. Поэтому в своем хозяйстве будем выращивать клубнику в грунте. Ориентировочный выход с теплицы — около 10 тонн урожая в год, — говорит она. — Мы работаем с круглогодичными сортами «Альбион», «Клери», «Азия», «Альба». Они очень сладкие и ароматные.

Сейчас у фермеров уже формируется клуб потенциальных заказчиков. Ягодой заинтересовались ритейлеры, рестораны и кондитеры. Мария Зайкова поясняет, что пока хозяйство планирует сдавать ягоду оптом, работать в рознице самим у фермеров в ближайшее время точно не будет возможности.

— Открыть свой магазин нам пока не по силам. В первый год мы будет продавать только ягоду. Но в перспективе, рассчитываем закупить сушильные аппараты и делать ягодные чипсы, которые пользуются на рынке спросом, замораживать ягоду в вакуумной упаковке, а также продавать рассаду дачникам, — пояснила предприниматель.

Напомним, инновационная компания iFarm Berries вела работу по выращиванию клубники с 2018 года. О планах по запуску в Новосибирске пилотной вертикальной земляничной фермы президент компании сообщил весной 2021 года. Первый урожай на инновационной ферме iFarm Berries, построенной в Новосибирске, собрали в январе 2022 года. Площадь фермы — 550 кв. м. На этом участке растут более 4 тысяч кустов клубники. Используется кассетная рассада heavy tray с закрытой корневой системой и фиксированным количеством заложенных цветоносов. Цикл роста растений (период от вегетации до плодоношения) зависит от выбранного сорта и может составлять от 3 месяцев до полугода. С одного посадочного места можно собирать до 2,4 кг клубники за год. В перспективе предприниматель не исключал расширение ассортимента вертикальных ферм. Например, за счет голубики. Как сообщала, пресс-служба «Сколково», клубничные фермы компании могут появиться еще в нескольких городах России — Красноярске, Иркутске и Москве.