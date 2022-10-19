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Открыта регистрация на программу «Магазин у дома: наука выживания»

  • 19/10/2022, 12:51
тренинги для руководителей
Обучение пройдет в оффлайн формате в Новосибирске с 20 октября по 10 ноября

Принять участие могут действующие предприниматели (субъекты малого и среднего бизнеса: юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Новосибирской области)

Регистрация проводится на сайте Центра «Мой Бизнес»

В ходе программы будут раскрыты вопросы:

  • развитие несетевого ритейла: магазины на первых этажах
  • магазиностроение — современные принципы организации торгового пространства
  • Текущие вызовы в FMCG ритейле
  • маркетинг в торговле
  • Налоговая стратегия 2023,
  • Бизнес-модель и бизнес-планирование в торговле,
  • Юридические и практические аспекты в торговле.

Также разберем наиболее распространенные ошибки при открытии и работе магазина.

Программой предусмотрены экскурсии в магазины формата у дома с владельцами бизнеса.

Спикеры:

Гаранина М.В. –  руководитель Комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока, NIELSENIQ, руководитель отдела маркетинга сети кафе-кондитерских «Куликовский», модератор курса «Организация предпринимательской деятельности», Кафедра Менеджмента Факультет Бизнеса НГТУ, тренер корпорации Siberian Wellness по маркетингу и продажам для индивидуальных предпринимателей, амбассадор MBA Синергия Новосибирск.

Корпачева О.В. — Профессиональный налоговый консультант РФ, эксперт Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, руководитель Комитета по международной кооперации и экспорту, руководитель Комиссии по развитию института самозанятых Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», директор, учредитель ООО «ПРОФ УЧЁТ», Президент АНО ДПО «Международный центр развития предпринимательства и социальных инициатив»

Кошелева Н.А. – вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель комитета по торговле и подакцизным товарам, Исполнительный директор Новосибирского областного отделения  «ОПОРА РОССИИ»;

Максимов В.Г. – президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по торговле Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Матюхин М.В. – генеральный директор «ДатаКрат-С» (автоматизация предприятий торговли и услуг). Номинант премии «Инноватор года 2017» за управление и участие в разработке программных продуктов, современных торговых технологий для франшизных магазинов формата «у дома». Владелец магазина «Фасоль», который на выставке METRO EXPO 2019 был удостоен премии в номинации «Будущее рядом» за разработку и внедрение сервисных и продуктовых решений;

Участие БЕСПЛАТНОЕ

По итогам проведения мероприятия каждый Участник получит Сертификат.

Фото предоставлено НП «Опора России»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : тренинги для руководителей ритейл Опора России


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