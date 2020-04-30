Овощехранилище на Чаплыгина продали за 9 млн рублей

Мэрия Новосибирска подвела итоги вторых торгов по продаже нежилого здания (овощехранилища) в Центральном районе города — на ул Чаплыгина с земельным участком площадью 276,0 кв. м. Площадь здания — 28,2 кв.м.

На торги было подано 7 заявок, к торгам допущены все компании. Предложения стартовали от 282 тыс рублей. В итоге победителем признано ООО «Торговый дом РТИ», которое предложило чуть более 9 млн рублей за землю и 409 тыс за земельный участок.

ООО «Торговый дом РТИ» создано в 2017 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Учредитель и директор Михаил Голошевский.

Предприниматель также руководит и является одним из учредителей компаний ООО «Сибирский центр инноваций» и ООО «Электроинжиниринг».

Это вторая попытка продажи участка. В январе сообщалось, что первые торги прошли по цене 10,6 млн рублей. На них было подано свыше 20 заявок. Победителем аукциона стал Антон Дибров. В марте в департамента земельных и имущественных отношений сообщал, что в итоге покупатель не стал заключать договор. Поэтому овощехранилище снова выставили на торги.

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