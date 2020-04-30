Новикомбанк открыл филиал в Новосибирске

АО АКБ «Новикомбанк», опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл филиал в Новосибирске, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Пятый филиал Банка находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д.32. Филиал будет работать как с физическими, так и с юридическими лицами.

Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Новосибирской области — такие значимые предприятия региона, как: АО НМЗ «Искра», АО «Новосибирский приборостроительный завод» и многие другие, на которых в совокупности работают более 20 тысяч сотрудников.

— Приход в Новосибирскую область банка, специализирующегося на финансировании высокотехнологичных отраслей промышленности, создаст дополнительные возможности для развития предприятий, входящих в Ростех, и других организаций реального сектора экономики, работающих в регионе, — отметил руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Новосибирской области Константин Ушаков.

Отмечается, что стратегический продукт Банка в розничной линейке — социально-платежная карта работника Ростеха, предназначенная для реализации социальных программ и сервисов сотрудникам Госкорпорации. В рамках данной программы все держатели карты могут пользоваться ипотечными и потребительскими кредитами по льготной ставке, кредитными картами на специальных условиях, предоставляемых только сотрудникам корпорации, платежными инструментами, дистанционными сервисами и услугами, программой лояльности и т.д. Для удобства и комфорта использования карт Новикомбанка будут установлены банкоматы. При этом снимать наличные денежные средства без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничения.

Юридическим лицам Филиал предложит такие услуги, как кассовое обслуживание, оперативное открытие расчетного счета, сопровождение госконтрактов, установление лимитов кредитования и банковских гарантий, размещение свободных денежных средств, обслуживание предприятий сегмента малого и среднего бизнеса, имеющих производственную кооперацию с Госкорпорацией Ростех и т.д.

В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 22 офиса в 19 субъектах РФ. Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет.

По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, до конца года от Новосибирского Филиала планируется открыть четыре операционных офиса в Иркутске, Улан-Удэ, Арсеньеве и Комсомольске-на-Амуре.

Фото: с сайта банка