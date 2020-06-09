Уже в этом году Ozon увеличит логистические площади в Новосибирске в 6 раз — с 2.8 до 19,8 тыс кв. м, всего же компания арендует под фулфилмент-центр 67 000 кв. м в индустриальном парке PNK group – «PNK Парк Толмачево», консультантом сделки выступила компания CBRE, сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона. Новый логистический центр позволит создать 1000 рабочих мест для жителей Новосибирска и области в рамках первой фазы, а также способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Первые посылки с новой фулфилмент-фабрики отправятся клиентам Ozon уже в сентябре этого года.

В 2019 году количество заказов жителей Сибири на Ozon увеличилось в три раза, а в апреле с переходом к режиму самоизоляции, когда многие россияне перевели все покупки в онлайн, число заказов выросло в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года. Вслед за новосибирскими покупателями в e-commerce переходят и продавцы – в апреле количество регистраций новых компаний из Новосибирска на маркетплейсе выросло на 150% относительно среднедневного значения марта. Сейчас на маркетплейсе Ozon продают свои товары несколько сотен новосибирских компаний, еще более 500 находятся в процессе регистрации, открытие нового логистического центра, куда смогут привозить товары для продажи на маркетплейсе сибирские компании, способствует не только развитию бизнеса продавцов, но и даст толчок для роста логистических компаний, обслуживающих продавцов маркетплейса.

Проект реализуется в три очереди. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 000 кв. м, включая офисный блок в 3 000 кв. м и помещение в 1 400 кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. В течение ближайших двух-трех лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди (схема built-to-lease) общей площадью порядка 50 000 кв. м. Как и все фулфилмент-фабрики Ozon, новый логистический центр будет оснащен самым современным оборудованием, контроль и управление всеми процессами — от получения и размещения товаров до отправки посылок на нужные сортировочные центры — будет осуществляться с помощью собственной ИТ-системы управления складом (Warehouse Management System), разработанной в IT-лаборатории Ozon.

— В этом году мы запустим сразу несколько крупных фулфилмент-фабрик в разных регионах страны. Именно недостаток логистической инфраструктуры сейчас является одним из основных барьеров для развития рынка e-commerce, и наращивая собственные мощности мы можем не только сохранять темпы роста — а вот уже несколько лет Ozon растет в два раза год к году, но и сократить сроки доставки даже в отдаленные регионы, обеспечив тем самым более высокий уровень сервиса для наших клиентов, — директор инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степан Гусамов.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова, Агентство сотрудничает с Ozon с лета 2019 года.

—- За это время мы успели обсудить и наметить пути решения ряда вопросов, важных для развития компании в нашем регионе. Это и подбор площадки для фулфилмент-центра, который сегодня готов к открытию, и расширение маркетплейса Ozon за счет привлечения новосибирских компаний, и установка постаматов компании. Размещение Ozon в «PNK Парке Толмачево», который пользуется инфраструктурой Промышленно-логистического парка Новосибирской области, лишний раз доказывает преимущества площадок с современной инженерно-транспортной инфраструктурой и прозрачными условиями сотрудничества, — отметил Александр Зырянов.

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