Новосибирским предпринимателям выплачено 870 млн рублей субсидий за апрель

Количество налогоплательщиков, подавших заявления на получение субсидии за апрель, составило 21,6 тыс., из них около 5,4 тыс. юридические лица, 16,2 тыс. – индивидуальные предприниматели. Срок подачи заявлений за апрель истек 1 июня. С 1 июня до 1 июля можно направить заявление на получение субсидии за май, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Для подавших заявления субъектов малого и среднего предпринимательства субсидия рассчитана исходя из численности сотрудников в количестве 72,8 тыс. чел. По данным на 08.06.2020, начислено 883 млн руб. субсидии. При этом выплачено уже более 870 млн рублей, — отметил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 576 организациям и индивидуальным предпринимателям за апрель и май 2020 года выплачивается субсидия из расчета 12 130 руб. на одного работника. Субсидия может использоваться на покрытие различных затрат бизнеса, в т.ч. на сохранение занятости и оплату труда работников.

Для получения субсидии необходимо подать в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя заявление по установленному формату. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

Отмечается, что есть пять критериев, которым нужно соответствовать для получения субсидии:

быть включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в реестр МСП;

входить в перечень пострадавших отраслей экономики;

не находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства;

по состоянию на 1 марта 2020 г. не иметь недоимки по налогам и страховым взносам в совокупности превышающей 3000 рублей, или погасить ее на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

количество работников в апреле и в мае должно быть не менее 90% по отношению к марту 2020 года, или иметь снижение их количества в апреле и в мае не более чем на 1 человека по отношению к марту.

УФНС России по Новосибирской области рекомендует предпринимателям перед подачей заявления пройти проверку на соответствие критериям для получения субсидии на сайте ФНС России. Подробную информацию по выплатам субсидии можно получить в разделе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства».

Отметим, что за первую неделю июня количество организаций и индивидуальных предпринимателей, подавших заявления для получения субсидии за май, составило 12,3 тыс. налогоплательщиков. По данным на 08.06.2020 начислен 601 млн руб., выплачено 54,2 млн рублей.

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