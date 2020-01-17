Пассажиропоток аэропорта Толмачёво в 2019 году увеличился на 800 тысяч пассажиров

В прошлом году аэропорт Толмачёво обслужил 6 747 151 пассажира (+14,2%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 903 212 (+14,5%), на международных — 1 843 939 (+13,3%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам года увеличилось на 27%. В 2019 году в аэропорту Толмачёво обслужено 1,73 млн трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 26,3%.

В пресс-службе рассказали, что самыми динамичными направлениями в 2019 году стали: Салехард (+817%), Новокузнецк (+463,3%), Казань (+176,5%), Братск (+175,9%), Томск (+172,1%), Самара (+170,7%), Улан-Удэ (+88,4%). На международных — Наманган (+157,1%), Иссык-Куль (+79,2%), Камрань (+51,6%), Сеул (+47,1%).

За двенадцать месяцев аэропорт обслужил 33 191 самолёто-вылет (+13% к аналогичному периоду прошлого года), в декабре — 2 882 (+17,7%).

За 2019 год грузопоток составил 34 142 тонны (+7%), в том числе в декабре — 3 692 тонны груза и почты (+8%).

— В прошлом году были открыты рейсы из Новосибирска в Бухару, Воронеж, Гуанчжоу, Нижний Новгород, Новокузнецк. Кроме того, открыты новые чартерные рейсы в Сураттхани. С августа прошлого года новым партнёром аэропорта Толмачёво на московском направлении стала авиакомпания Smartavia, — отметили в пресс- службе.

На сегодняшний день среди российских аэропортов Толмачёво занимает 6 место по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга и Сочи и входит в тройку лидеров по грузопотоку.

Фото редакции