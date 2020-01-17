В Новосибирске открылся новый офис ВТБ

В новой точке продаж доступен широкий спектр услуг: здесь можно открыть вклад, оформить дебетовую или кредитную карту, подать заявку на кредит наличными, обменять валюту, приобрести монеты из драгоценных металлов.

Кроме того, у клиентов ВТБ есть возможность подключиться к интернет-банку и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно.

В отделении работают четыре банкомата, два из которых установлены в круглосуточной зоне самообслуживания. С их помощью клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести оплату по кредиту или снять наличные. Устройства оснащены современной технологией recycling, которая позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию.

— Мы продолжаем расширять сеть наших отделений в городе. Отвечая на запросы клиентов, банк не только стремительно развивает цифровые технологии и дистанционные сервисы, но и предоставляет возможность получить услугу или квалифицированную персональную консультацию непосредственно в офисе ВТБ. Стать банком первого выбора – одна из наших стратегических задач, — отметил управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Отделение банка расположено в центре левобережья по адресу ул. Выставочная, 38/1 неподалеку от станции метро «Студенческая». Обслуживание клиентов производится с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Всего в Новосибирской области насчитывается 42 точки обслуживания ВТБ. В конце прошлого года начали свою работу офисы банка «На Кубовой» и «Юго-Западный».

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО)