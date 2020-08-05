Пединституты попросили подвинуться

С 1 сентября Сбербанк, фонд «Вклад в будущее» и правительство Новосибирской области запускают программу «Учитель для России» — программу ускоренного покрытия кадрового дефицита в школах малых городов и сел. Учебной площадкой этого проекта станет Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. Уже отобраны 30 учителей. Воплощаться программа будет в Искитимском и Черепановском районах.

Это специалисты не только из педвузов, но и выпускники вузов технологических, научно-прикладных и академических, имеющие интерес к тому, чтобы работать в системе среднего образования, менять ее и совершенствовать — именно так были оглашены целевые установки этого масштабного замысла.

Новосибирская область стала первым сибирским регионом, участвующим в программе «Учитель для России». Она уже действует в Новгородской и Нижегородской областях, в Калужской, Воронежской и Тамбовской. В этом году подключилась наша область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Новосибирск — первый за Уралом, следующим эшелоном — Ямал.

— С 14-15 августа наш вуз принимает установочную сессию для тех 30 учителей, которые с 1 сентября выходят в эти школы, — пояснил директор Сибирского института управления — филиала РАНХиГС Олег Федоров. — Участвуют выпускники очень авторитетных университетов — НГУ и НГТУ. Есть и выпускники РАНХиГС. Три основных вуза — это кадровый костяк программы. Основной упор на точные, технологические и естественные дисциплины — как раз то, в чем сильны НГУ и НГТУ. И именно по этим дисциплинам самая сложная ситуация в массовой школе, особенно в селе. К тому же велик дефицит школьных психологов. А мы как раз имеем большой массив наработок по части психологии: по управлению персоналом, по психологии служебной деятельности. Несмотря на то, что учебный профиль именуется «Психология служебной деятельности», компетенции прививаются достаточно качественно и универсально. Думаю, и со школьниками такие специалисты смогут эффективно работать.

Примечательная черта этой программы в том, что вузы, образующие ее основу, не относятся к педагогическим. Это изначальное решение инициаторов программы. Вот как объяснил расстановку приоритетов Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

— Фонд «Вклад в будущее» проводит конкурсный отбор для участия в проекте «Учитель России», поскольку это проект с достаточно высоким уровнем мотивации (участник получает дополнительные выплаты за переезд и работу на селе). Чтобы расширить поле отбора, в конкурс предложено заявляться не только пединститутам, но и любым другим вузам. Если у человека нет педагогического образования, но при этом есть хорошая научная компетенция, он все равно в этой программе приветствуется. На курсах, которые будут проходить в РАНХиГС, этих специалистов как раз и будут учить преподавательским компетенциям. Мы исходим из того, что сильные научные компетенции по прикладным предметам у них уже есть. И нужно просто обучить их эффективным техникам трансляции этих знаний. Быстро научить преподаванию взрослых людей с хорошей научной базой вполне можно, как показывает наш опыт. Коммуникационные технологии, психология — эти аспекты в РАНХиГС как раз очень хорошо и плотно проработаны. И «прокачать» в этом контексте специалистов из непедагогических вузов там, думаю, смогут достаточно эффективно.

Олег Федоров тоже не считает проблемой отсутствие «педовского» диплома у участников программы. По его мнению, значение такого диплома несколько перегрето.

Как подчеркнул Федоров, педагогические вузы как особый формат высшего образования существуют только в России и в странах бывшего СССР. В дальнем зарубежье схема иная: человек должен иметь базовое образование в определенной научной дисциплине, а уже «поверх» этого — подготовку в области психологии и методики преподавания.

— Когда ты имеешь максимально широкий предметный кругозор, методика и навыки преподавания лягут на эту базу достаточно легко, — рассуждает Олег Федоров. — В англосаксонском мире, например, пединститутов вообще нет. Перед выходом в школу человек, задумавшийся о такой работе, проходит пятинедельную программу переподготовки. 250 учебных часов. За это время он овладевает методикой, дидактикой, педагогикой. Эта практика, эта программа существует в 49 странах мира, появилась она 25 лет назад. Так что массив опыта и хронологически очень плотный, и по охвату глобальный. То есть речь не идет об изобретении самобытного русского велосипеда, речь идет об усвоении зарубежных наработок, но с учетом российской специфики. Да, в программу «Учитель для России» берут ребят, не имеющих педагогического образования, и профессиональную подготовку в области педагогики они проходят уже в рамках этой программы — за те самые 250 часов. Получается, в школу привлекаются не только классические учителя из пединститутов, но и люди, имеющие более широкий кругозор, чуть более широкое видение преподаваемого предмета. Это не в упрек пединститутским учителям, но у человека из научной среды видение дисциплины более панорамное и более глубокое.

В учительских коллегиальных кругах нацеленность программы на специалистов без пединститутской предыстории восприняли неоднозначно. Часть — с откровенной ревностью и даже с обидой. Но даже у учителей единого мнения нет. Например, смелые симпатизанты идеи подчеркивают, что выпускники НГУ и НГТУ привлекательны именно отсутствием профессиональных деформаций — тех эмоционально-когнитивных блоков, которые у питомцев «педов» иногда оказываются «предустановленными» даже до начала реальной школьной работы.

— Педуниверситет готовит откровенно слабых выпускников, — констатирует Светлана Гольцер, научный руководитель МБОУ СОШ № 83, «Умка». — Да, мы в школу из «педа» практически никогда не берем. Чтобы научиться работать с детьми, нужно работать с детьми — в теории ничего не получается. Греф и его команда пытаются сломать ограниченность подготовки педкадров, но они будут стоять перед другим сложным барьером: выпускники с РАНХиГСовской педподготовкой в ту школу, которая массово представлена сейчас, не пойдут. Им там просто не дадут работать. Думаю, сейчас строится параллельная реальность. И это правильно, если учесть, что выбор образовательной траектории все-таки за родителями, а не за государством. Поэтому пока альтернативное образование не задушили, оно будет развиваться. Другое дело, что оно подчинено госзаказу на научно-инженерные кадры для шестого уклада. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось — лишь бы не плакало.

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