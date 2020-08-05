Дорожная карта по приданию Караканскому бору особого статуса утверждена

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 327-рп «О проведении подготовительных работ по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что поручение о подготовке нормативных документов по приданию Караканскому бору особого природоохранного статуса было дано главой региона после принятия решения придать бору статус природного парка.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» Новосибирской области.

Согласно дорожной карте, будут подготовлены материалы обоснования создания в Новосибирской области особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор», проведены работы по предварительному графическому описанию границ природного парка, его функциональных зон и охранной зоны, подготовлен проект постановления Губернатора Новосибирской области об установлении охранной зоны природного парка и ее границы, а также проведены иные работы.

Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области во взаимодействии с администрациями Ордынского, Искитимского, Сузунского районов и региональным департаментом имущества и земельных отношений поручено обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».

Фото: pixabay.com, автор- Schwoaze