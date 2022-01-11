Пенсионерам дарят 1000 рублей за перевод пенсии в Банк «Левобережный»

Участие в акции принимают люди, вышедшие на пенсию по старости (женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 лет), а также пенсионеры льготных категорий и получатели военной пенсии МВД независимо от возраста. Они могут получить денежное вознаграждение при условии отсутствия пенсионных поступлений на счет в Банке «Левобережный» в течение двух месяцев до начала акции, в ноябре и декабре 2021 года.

Для выплаты 1000 рублей нужно открыть счет в офисе банка до 31 марта 2022 года, получить на него зачисление пенсии из ПФ РФ с 1 января по 31 мая 2022 года и оплатить минимум одну покупку пенсионной картой, которую банк бесплатно выпустит к счету*. Полные правила проведения акции размещены на сайте.

Преимущества получения пенсии в Банке «Левобережный»:

бесплатный выпуск и обслуживание карты «Мир»;

зачисление пенсионных средств день в день;

ежемесячное вознаграждение за остаток денег на счете – 3,5% годовых;

снятие денег в банкоматах любых банков без комиссии;

льготные условия по кредитованию;

повышенные проценты по вкладам;

дополнительный доход в виде кешбэка от банка – возврат от 150 до 1000 рублей в месяц за расчеты по карте**;

кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат до 20% от суммы покупок по акциям «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Чтобы перевести пенсию, приходите в любой офис Банка «Левобережный» (ПАО) с паспортом и СНИЛС. Задать вопросы можно специалистам по телефону 8-800-3333-555 и в офисах. Адреса и режим работы указаны на сайте.

* Срок проведения акции: 01.01.2022-31.03.2022. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором были соблюдены все условия акции. Один клиент может получить кешбэк в размере 1000 рублей один раз.

** При условии использования мобильного приложения BL-online и совершения 15 и более операций оплаты товаров и услуг в месяц.