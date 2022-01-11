Что делать и куда обращаться, если шумные соседи не дают покоя

Шуметь можно только в определенные часы, напоминает адвокат, руководитель уголовно-правовой практики Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Никита Головин в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

Первое, что необходимо предпринять — попробовать договориться с соседями, мирное урегулирование сохранит большое количество времени и нервов, советует Головин. Если соседи идут на контакт, нужно договориться, в какие дни и часы можно шуметь, а в какие нежелательно. Можно воздействовать на соседа через управляющую компанию или Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Обычно управляющие идут на сотрудничество и обязывают собственников приостанавливать ремонт на время дневного детского сна.

При нарушении соседями этих норм необходимо обращаться в правоохранительные органы по телефону 112. Также можно пожаловаться в Роспотребнадзор на превышение санитарных норм по шуму.

Головин подчеркнул, что в случае, если соседи меняют планировку, то следует сообщить об этом УК.

Согласно санитарным нормам, уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 45 децибел ночью. Глава одной из юридических коллегий Денис Хузиахметов посоветовал при превышении нормы обращаться в Роспотребнадзор. Когда сотрудники ведомства зафиксируют превышение, можно будет обращаться в суд.

Соседи бывают разные и, к сожалению, довольно часто бывает, что одна из сторон жилищного конфликта выходит за рамки законов и начинает активно вредить, отмечает Головин. Это может быть и порча имущества оппонента, и телесные повреждения. В таком случае необходимо сразу зафиксировать урон и обращаться в правоохранительные органы и к адвокату.

Единого закона о соблюдении тишины пока не принято, действуют лишь общероссийские санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10), поясняет адвокат Михаил Герголенко.

Если надоел шум от ремонта у соседей, сначала можно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию. Председатель ТСЖ или руководитель УК может помочь урегулировать ситуацию, если собственники квартир на общем собрании утвердили внутренние правила дома о графике тишины и шумных работах (такое право у жителей есть).

Допустимый уровень шума для комфортного проживания не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью.

— Поэтому основной пункт в борьбе с нарушителями — уровень шума, который они производят, — считает Герголенко. — Установить его может специальная экспертиза. Эксперты составят акт, который послужит доказательством нарушений со стороны соседей.

После замеров и сбора доказательств можно подать коллективную жалобу от жителей подъезда в муниципалитет. Администрация может инициировать собственную проверку или сразу начать судебное разбирательство.

И только если все это не помогло, считает Герголенко, стоит обратиться в правоохранительные органы — к участковому, в отделение полиции или позвонив по номеру 102 в дежурную часть. После фиксации обращений полицейскими можно будет обратиться в суд, который определит размер штрафа для шумного соседа.