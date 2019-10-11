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Пенсионеры в сети: «Ростелеком» в Новосибирске объяснил пожилым людям «Азбуку интернета»

  • 11/10/2019, 10:37
В рамках Декады пожилых людей «Ростелеком» совместно с Новосибирской региональной общественной организацией «Пенсионеры-онлайн» провел открытое занятие по компьютерной грамотности.

Пенсионеры в сетиУчастники лекции узнали о том, как получать государственные услуги в электронном виде, поделились опытом установки антивирусов на домашние гаджеты и обсудили тему биометрии. На встречу пришло 29 активных пенсионеров, которые после занятия получили в подарок сувениры от компании и пособие «Азбука интернета».

— Нам очень нравятся встречи с “Ростелекомом”, и сегодня я еще раз убедилась, что такое живое общение помогает лучше разобраться в сложных вопросах. Потому что даже опытные пользователи могут забывать какие-то простые правила без постоянного повторения, — пояснила директор организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Тарновская.

Волонтеры компании подробно рассказали собравшимся об образовательной программе «Азбука интернета», благодаря которой люди старшего поколения учатся азам работы с компьютером. Для продвинутых пользователей учебный проект предлагает углубленный курс, позволяющий пенсионерам развивать полученные навыки и включаться в онлайн-жизнь.

— Расширенный курс состоит из семи модулей, после изучения которых ученики даже в зрелом возрасте начинают лучше ориентироваться в социальных сетях, например, в Facebook или в “Одноклассниках”. Кроме того, “Азбука интернета” помогает понять принципы работы различных приложений для общения. После занятий фраза “Спишемся в Whatsарp” перестает казаться странной, а звонки через Skype становятся обычным занятием. Благодаря этому пожилые люди остаются на связи с близкими, что для них очень важно, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

На эти и другие вопросы волонтеры «Ростелекома» планируют ответить на серии вебинаров, которые пройдут для тех, кто уже освоил навыки работы с компьютером. В лекциях для опытных пользователей также расскажут о финансовой грамотности и покупках в интернете, дадут рекомендации по использованию сайтов органов власти и мобильных приложений, научат обрабатывать фотографии.

Проект «Азбука интернета» направлен на обучение старшего поколения компьютерной грамотности. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере было подписано между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России (ПФР) в 2014 году. Для учебных курсов педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты подготовили специальное образовательное пособие для пожилых людей, которое постоянно обновляется.

Электронная версия учебника «Азбука интернета» размещена на обучающем портале www.azbukainterneta.ru. Здесь также опубликованы наглядные пособия, презентации, полезные ссылки и методические рекомендации. Всего в программе приняло участие более 250 тысяч пенсионеров из 76 регионов России.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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