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Более 27 тыс этикеток «Сникерс» не прошли таможенный контроль в Толмачёво

За 9 месяцев 2019 года инспекторами Новосибирской таможни было изъято из нелегального оборота более 145 тысяч единиц контрафактной продукции.
  • 11/10/2019, 10:25
Более 27 тыс этикеток «Сникерс» не прошли таможенный контроль в Толмачёво

Этикетки для кондитерских изделий в количестве 27,5 тысяч штук не прошли таможенный контроль в аэропорту «Толмачево». Среди наименований – известные марки российских и зарубежных сладостей, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что столь крупную партию этикеток, предназначенную для коммерческих целей, пытался ввезти без декларирования и уплаты таможенных платежей гражданин Республики Таджикистан, прибывший рейсом «Худжанд – Новосибирск».

— При устном опросе мужчина пояснил, что этикетки привез по просьбе своего дяди, который является индивидуальным предпринимателем и имеет свою пекарню. Количество и стоимость этикеток племяннику оказались не известны, поскольку дядя их заказывал у неизвестного лица в Таджикистане и попросил забрать уже упакованными в сумки из своего дома, — рассказали в пресс-службе таможни.

В отношении авиапассажира инспекторами таможенного поста в аэропорту «Толмачево» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товаров). Этикетки изъяты, в адрес правообладателей торговых марок направлены запросы о защите своих прав.

В том случае, если этикетки окажутся контрафактными, мужчине грозит ответственность еще и по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).

В пресс-службе уточнили, что всего за 9 месяцев 2019 года инспекторами Новосибирской таможни было изъято из нелегального оборота более 145 тысяч единиц контрафактной продукции.

Среди задержанных товаров: игрушки (LOL Surprise, Peppa Pig, Лунтик, Фиксики, Барбоскины, Маша и Медведь, Barbie), аксессуары к мобильным телефонам (Apple), кондитерские изделия (Барбарис), зажигалки (Cricket, Feudor), средства контрацепции (Contex), футбольные мячи (FIFA, UEFA), одежда (Reebok, Chanel, Balenciaga, Fendi) и др.

Предотвращён ущерб правообладателям на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни

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