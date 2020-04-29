Пенсионный фонд дал разъяснения об отчетности для работодателей

В соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ (пункт 2.2) работодатели обязаны ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в ПФР сведения о каждом работающем у него застрахованном лице по форме СЗВ-М. Таким образом, сведения по указанной форме за март текущего года работодатели должны были представить 15 апреля, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой указом* президента РФ в стране с 4 по 30 апреля установлены нерабочие дни. Установление нерабочих дней в данном случае являлось не всеобщим, а зависело от различных условий, таких как направление деятельности хозяйствующего субъекта, его местоположение и введение в конкретном субъекте Российской Федерации ограничительных мер, то есть в ряде случаев препятствия к исполнению обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев – такое исполнение полностью невозможно.

Таким образом, для страхователей, чья деятельность приостановлена (ограничена) в соответствии с указом президента, днем окончания срока сдачи сведений в ПФР является первый рабочий день мая.

Указ президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan