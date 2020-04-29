Почта России временно продлила срок хранения отправлений до 60 дней

Получить отправления в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней. В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки, сообщили в пресс-службе регионального филиала Почты России.

— 60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в период действия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, Почта России просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет значительно сократить время пребывания в почтовом отделении. Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

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