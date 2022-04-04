Передержка домашнего питомца

Однако у даже самого любящего и заботливого хозяина животного время от времени возникает необходимость уехать на некоторое время из дома. Внезапные командировки, отпуск или просто посещение родственников в другом городе вызывают необходимость оставить своего питомца. Для таких ситуаций были созданы специальные сервисы, где сотрудники с удовольствием присмотрят за вашим пушистым любимцем. Временная передержка кошек на дому, услуги ситтера и гостиницы для животных существуют с единой целью: присмотреть за питомцами, которые временно остались без хозяев.

Варианты передержки

Хотелось бы отметить, что лучшим вариантом было бы оставить животное с родными или друзьями, которых кошки знают и охотно с ними общаются. Новые знакомства также приносят некоторый дискомфорт в жизнь животного. Но не у всех есть родственники или соседи, которые согласятся взять на себя такую ответственность, пускай даже временную.

В отличие от собак, кошки больше привязаны к своему месту жительства. Именно поэтому вторым лучшим вариантом можно считать ситтера или зооняню. Это специалист, который с радостью побудет с вашим любимцем в ваше отсутствие. Иногда услугами зооняни пользуются в ситуациях, когда кошку необходимо навестить в течение дня, а хозяин не может этого сделать. Например, если кошка приболела, а ей обязательно нужно принять лекарство днем, то зооняня придет к вам домой в назначенный час, даст кошке таблетку, приберет лоток или наполнит миску при необходимости и уйдет.

На более длительное отсутствие хозяина лучше всего договориться с ситтером, который некоторое время поживет в вашем доме и присмотрит за питомцем. Кошка легко привыкнет к новому человеку, а в остальном ее жизнь мало в чем изменится.

Прежде чем нанять ситтера на работу, необходимо выполнить несколько несложных действий. В первую очередь ситтер должен заранее познакомиться с животным. Кошка должна принять нового человека, иначе ваше отсутствие принесет ей много стресса. Также следует составить четкую инструкцию по уходу за животным: расписать его график кормления, предпочтения в досуге, при необходимости уход за шерстью и здоровьем, а также остальные важные подробности. Если у кошки есть пищевая аллергия — об этом также следует предупредить заранее. Перед отъездом закупите ей корм и чистой воды, а также не забудьте оставить свои контактные данные.

Если вы не хотите оставлять постороннего человека у себя дома, то вы без проблем можете воспользоваться услугами гостиницы для животных. Узнать сколько стоит гостиница для кошек https://murchalkin.ru/gostinica_dlya_koshek можно на сайте сервиса, предлагающего подобные услуги. Там ваш питомец также получит надлежащий уход и заботу, а вы сможете без проблем прекрасно отдохнуть.