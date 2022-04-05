Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия решила запретить экспорт предметов роскоши в Россию в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, запрет касается ювелирных изделий, вина, транспортных средств, изделий из кожи и меха, а также других товаров.

Ранее власти Японии заявили о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе алкоголя, табачной продукции, парфюмерии, косметики, транспортных средств и другой продукции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.