Передвижение между регионами могут опять ограничить

Возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них необходимо рассмотреть как меру борьбы с пандемией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — сказал Мурашко на конференции «Медицина и качество» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 065 (20,9%) без клинических проявлений. Подтверждено 457 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 21 342 человека.

Распределение по субъектам сибирских регионов: Красноярский край 329 (13 место в России), Иркутская область – 279 (18 место), Омская область – 244 (27 место), Алтайский край – 222 (32 место), Томская область – 210 (36 место), Новосибирская область – 180 (43 место), Кемеровская область – 175 (48 место), Республика Алтай – 103 (69 место), Республика Тыва – 103 (70 место).

Фото: официальная страница Минздрава России в facebook