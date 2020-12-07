«ЯБЛОКО» пытается отрегулировать светофоры для пешеходов в Новосибирске

Члены первичного отделения «Тихий центр» Новосибирского регионального отделения партии «ЯБЛОКО» обратились к начальнику департамента транспорта мэрии Новосибирска Роману Дронову с предложением изменить политику ведомства в отношении регулирования светофорных фаз в центре города. Соответствующее письмо, подписанное председателем отделения партии Георгием Казаковцевым, распространено по региональным СМИ.

В обращении говорится, что за последний год в центре Новосибирска наблюдается стойкая тенденция к увеличению продолжительности запрещающих светофорных фаз для пешеходов. При этом, автор письма подчеркивает, что данные меры не способствуют увеличению пропускной способности на дорогах: автомобильные пробки по-прежнему сохраняются, притом в том же объёме.

— Список переходов, прямо ущемляющих интересы полноправных участников дорожного движения — пешеходов — огромен. Предлагаем вам ознакомиться хотя бы с небольшой их частью на YouTube-канале «Пешеходные переходы Новосибирска», — говорится в письме.

В частности, авторы уверены, что ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода на Красном проспекте возле часовни им. Николая Чудотворца с одновременным закрытием подземного перехода вынуждает жителей города нарушать Правила дорожного движения, что приводит к авариям и ставит под угрозу жизни и здоровье людей.

— Толчком к происходящему на данном участке хаосу послужило сомнительное управленческое решение установить разрешающую фазу для пешеходов в 14 секунд на шестиполосной магистральной дороге (при 74-секундной светофорной фазе для транспорта), — отмечает Казаковцев.

В первичном отделении «Тихий центр» НРО РОДП «ЯБЛОКО» считают, что создание комфортной и безаварийной городской среды для пешеходов должно быть приоритетом ведомства, которое занимается благоустройством и обеспечивает безопасность дорожного движения.

— Мы призываем вас пересмотреть ведомственную политику в отношении регулирования пешеходных переходов в центре города и в дальнейшем устанавливать такие светофорные фазы, которые будут оптимальными как для водителей, так и для пешеходов, — резюмирует автор письма.

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