Переезжайте сейчас, а платите за ипотеку – через год

Возьмите кредит без ежемесячных платежей и закройте его в течение года после продажи вашего старого жилья.

Продажа недвижимости – это длительный процесс, который обычно занимает несколько месяцев. Программа Банка «Левобережный» позволит вам улучшить жилищные условия и переехать без промедления, если вы не хотите ждать, пока купят ваше текущее жилье. Кроме того, для получения кредита не требуется документального подтверждения вашего дохода и занятости.

Ипотечный кредит «Переезд» выдается для оплаты первоначального взноса или остатка цены при покупке квартиры в строящемся доме или на вторичном рынке. В залог оформляется уже имеющаяся у вас недвижимость, которую вы планируете продать. Сумма кредита не может превышать 60% от ее рыночной стоимости. Кредит выдается на 12 месяцев. Его можно погасить как одной суммой в конце срока, так и частями в течение года.

Уточнить условия кредитования и получить консультацию можно по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО) по адресам:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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