Количество суши-баров в Новосибирске в 2020 году выросло почти в три раза

Аналитики 2ГИС проанализировали данные справочника и рассчитали, как изменилось общее количество заведений общепита с января 2020-го по январь 2021-го и как — в самых распространённых форматах от ресторанов до фастфуда.

— Крупнейший город Сибири— Новосибирск— поставил в 2020 году два рекорда. Максимальную динамику среди всех российских городов продемонстрировали суши-бары — их число увеличилось в 2,7 раза и достигло 144 точек. Второе достижение — 242 кулинарии, они тоже росли с рекордной для российских мегаполисов динамикой +70%, — отмечают специалисты.

Кроме того, пиццерии приросли на 21,2% — до 126 заведений. Схожими темпами растут пекарни — +21,8% за год до 346 точек.