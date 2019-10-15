Перевозки зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД за девять месяцев увеличились в 2 раза

По оперативным данным, в январе – сентябре 2019 года объем перевозки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги превысил 354 тыс. тонн, что более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка зерна на экспорт в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 88,2 тыс. тонн, что на 22% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Среди импортеров зерновой продукции такие страны как: Египет – 24,6 тыс. тонн (рост в 12 раз), Иран – 8 тыс. тонн (в 2018 году перевозки не выполнялись), Саудовская Аравия – 4 тыс. тонн (рост в 4,9 раза), Германия – 2 тыс. тонн (рост в 4,8 раза), Беларусь – 20,9 тыс. тонн (рост в 4,4 раза) и Китай – 7 тыс. тонн (рост в 2,3 раза).

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