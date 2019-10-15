Новосибирцев предупреждают о мошенниках, предлагающих купить электросчетчики

В Новосибирске участились случаи, когда в квартиры горожан приходят люди и предлагают заменить прибор учета электроэнергии, пугая штрафами за несвоевременную замену в размере 100 000 рублей. Мошенники представляются специалистами компании Инфоэнергосервис, и заявляют, что являются подрядчиками АО «Новосибирскэнергосбыт», сообщили в пресс-службе компании.

— На замену электросчетчиков сотрудники от АО «Новосибирскэнергосбыт» выходят только после оформления заявки на замену прибора учета, а также стоимость замены, включая опломбировку, в Новосибирскэнергосбыте составляет от 1750 рублей (в зависимости от модели прибора учета), — говорится в сообщении.

Отмечается, что опломбировку счетчика может сделать только либо АО «Новосибирскэнергосбыт», либо управляющая компания. В Новосибирскэнергосбыте стоимость опломбировки счётчика составляет 650 рублей.

— Сотрудники АО «Новосибирскэнергосбыт» не ходят по квартирам и не предлагают свои услуги по замене прибора учета. Если к вам всё-таки пришли, то, скорее всего, это мошенники, — предостерегают новосибирцев в компании.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт»