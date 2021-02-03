Перспективы промышленного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» представили полпреду

Сегодня в г. Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл встречу с генеральным директором федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринатом Максютовым. Обсуждались вопросы испытания и промышленного выпуска вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», сообщили в Сибирском ОИЦ.

Напомним, «ЭпиВакКорона», изготовленная на основе пептидных антигенов научным центром «Вектор», зарегистрирована в октябре 2020 года. В настоящее время продолжается третий этап испытаний вакцины от COVID-19, в нём участвуют 3 тысячи добровольцев. В гражданский оборот уже выпущено более 45 тысяч доз, масштабное производство началось с февраля 2021 года.

В ОИЦ отметили, что распоряжением Правительства РФ от 22 января 2021 года ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» будет направлено более 2 миллиардов рублей на производство пептидной вакцины от коронавируса. С помощью федерального финансирования планируется выпустить свыше 2 миллионов доз «ЭпиВакКороны». Часть средств пойдёт на поставку препарата в регионы.