Экс-чиновники мэрии Новосибирска получили срок за мошенничество с муниципальным жильем

Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска Дмитрия Маликова, а также Андрея Харитонова, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области. Они признаны виновными в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отмечается, что совместно они совершили ряд мошенничеств, в результате чего путем отчуждения 7 квартир приобрели права на чужое имущество, принадлежащее муниципальному образованию (г. Новосибирску),

В суде установлено, что с 03 сентября 2010 года по 02 июня 2015 года Маликов и Харитонов при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Впоследствии осужденные получали из муниципального жилищного фонда (в ходе реализации ведомственной целевой программы) благоустроенную квартиру, которую реализовывали добросовестному покупателю.

— В результате неправомерных действий подельников мэрии города Новосибирска был причинен ущерб на сумму почти 16 млн рублей (не возмещен), — отметили в СК.

Осужденные свою вину не признали.

— Суд приговорил Маликова и Харитонова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор не вступил в законную силу.