Первая партия зарегистрировалась на выборы в заксобрание

В конце минувшей неделе, избирательная комиссия зарегистрировала первый партийный список на выборах в заксобрание. Первым среди партий регистрационные удостоверения кандидатов получило реготделение «Справедливой России».

— То, что мы первыми зарегистрировали список кандидатов, говорит о высокой партийной мобилизации, качественной работе всех подразделений предвыборного штаба, профессиональном и четком отношении к делу, —комментирует лидер новосибирских справедливороссов, вице-спикер заксобрания Анатолий Кубанов.

Напомним, что сам Кубанов возглавил партийный список. За ним в первой тройке следуют депутат заксобрания, секретарь реготделения партии, директор по развитию ООО СК «Вира – Строй» Александр Аксёненко и гендиректор Новосибирской продовольственной корпорации Александр Тепляков.

— У Анатолия Кубанова богатый политический опыт, знания о том, как утроена региональная политическая машина, — говорит Александр Тепляков. — У Александра Аксёненко есть молодость, энергия и понимание того, каким должен быть Новосибирск, чтобы соответствовать статусу столицы Сибири. Я представляю агропромышленный комплекс региона, досконально знаю проблемы села и понимаю, как сделать жизнь сельчан комфортней.

Как сообщают в реготделении партии, её предвыборная программа и представляющие партию кандидаты отражены в проекте «Человек против системы», презентованном в мае и уже получившем поддержку избирателей.

— Сложившуюся систему несправедливости нужно менять, — поясняет основные программные установки однопартийцев Алесксандр Аксёненко. — Люди устали ездить по разбитым дорогам и дышать пылью, устали от бюрократии чиновников, платного здравоохранения и безобразия в образовании. Об этом говорили участники проекта. Для простоты коммуникации была разработана цифровая платформа, состоялся открытый кадровый конкурс, по результатам которого и был сформирован региональный список «Справедливой России».

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, помимо «Справедливой России» в выборах в Заксобрание участвуют такие партии, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Новые люди», «За правду», «Зелёные», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии», «Партия роста», «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Фото с сайта реготделения «Справедливой России»