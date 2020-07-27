Новосибирская компания запустила непрерывное производство лекарственных настоек

С июля 2020 года новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») запустила непрерывное полномасштабное производство ряда настоек: валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового и других. Производственный корпус расположен в Сузуне, где также выпускаются антисептические растворы и порошки, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в перспективе компания рассчитывает на долю 25% рынка настоек в РФ.

Общие инвестиции в создание и развитие производственно-складского комплекса в р.п. Сузун составили порядка 1 млрд рублей. Производственная мощность нового корпуса составляет более 2 млн упаковок настоек в месяц.

По словам генерального директора фармпроизводства Renewal («ПФК Обновление») Владлена Калустова, до конца 2020 года компания планирует открытие еще одного производства в Сузуне, которое будет заниматься выпуском мазей объемом до 3,5 млн упаковок в месяц.

Фото предоставлено пресс-службой компании