Первые партии черешни, абрикосов и клубники поступили в продажу в Новосибирске

С начала мая на территорию Новосибирска начали поступать первые партии черешни, абрикосов и клубники нового урожая из Узбекистана, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Продукция высокого фитосанитарного риска общим объемом 211,6 тонн прошла необходимый контроль у инспекторов регионального управления Россельхознадзора как при поступлении на склады временного хранения (95,2 тонн), так и на крупный плодовоовощной рынок «Хилокский» (116,4 тонн).

Безопасность подкарантинной продукции подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Новосибирского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. В результате 166 тонн черешни, 41,6 тонн абрикосов и 4 тонны клубники в настоящее время уже находятся в реализации на территории Новосибирска и других городов Сибири.

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