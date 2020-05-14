Как сэкономить миллион на ипотеке?

У каждого из них есть как неоспоримые преимущества, так и «подводные камни». Учесть все нюансы и подобрать программу, которая подойдет именно Вам, можно только с помощью профессионального ипотечного брокера. Какую именно дополнительную информацию нужно знать при выборе жилищного кредита и как сэкономить приличную сумму рассказывает известный новосибирский застройщик ГК «Расцветай».

На сегодняшний день у желающих приобрести квартиру в новостройке появилась возможность оформить кредит под от 1% годовых, при использовании дополнительных услуг банка ставка снизится до 0,7%. При выборе такой программы клиент может зафиксировать льготную ставку до завершения строительства дома. После ввода объекта в эксплуатацию будет установлена базовая ставка, действующая на момент подписания кредитного договора. У этого предложения есть еще особые условия, на которые стоит обратить внимание.

В этом году, по утверждению экспертов, ажиотажным спросом пользуется льготная сельская ипотека. Желающих приобрести под 2,7% годовых квартиру, дом (в том числе недостроенный) или земельный участок очень много. Название программы говорит само за себя. Она подойдет только желающим обзавестись жильем в сельской местности. Стоит учесть, что в качестве первоначального взноса нельзя использовать материнский капитал. Кроме того, одно из условий получения сельской ипотеки — 5 лет необходимо отработать либо в социальной сфере, либо в сельском хозяйстве в том месте, где планируется приобрести жилье, в противном случае выплаченную субсидию необходимо будет вернуть.

Еще одно интересное предложение на рынке ипотечного кредитования — программа приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой». У семей с маленькими детьми есть возможность купить квартиру в новостройке по ставке от 4,5% годовых. Приобретая жилье в ГК «Расцветай», в качестве первоначального взноса Вы сможете использовать средства материнского капитала. Здесь опять же есть некоторые нюансы: эта программа доступна только тем семьям, где второй или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года.

В последнее время самой обсуждаемой темой стала новая программа ипотечного кредитования «Господдержка 2020» со ставкой от 6 до 6,5% на покупку квартиры в новостройке. Основные условия — максимальная сумма кредита для регионов 3 миллиона, срок — до 20 лет, первоначальный взнос — 20% от первичной стоимости жилья. Льготную ипотеку можно будет взять до ноября текущего года. Плюс к этому в некоторых финансовых организациях в рамках этой программы при подтверждении клиентом дохода через портал государственных услуг РФ действуют различные дисконты.

Ипотечная программа с господдержкой — самая оптимальная, так как подходит всем категориям граждан. Но если Вы воспользуетесь этой программой, то, в отличие от стандартных предложений, появится возможность снизить переплату по жилищному кредиту на приличную сумму.

Переложим все на язык цифр. Стоимость трехкомнатной квартиры-студии 75 кв. м в Доме на Федосеева от ГК «Расцветай» — 5,6 млн. В случае оформления ипотечного кредита на 20 лет, первоначальном взносе 2,6 млн при ставке в 8,9% ежемесячный платеж будет равен 26 800 руб., а при тех же условиях, но при 6% сумма ежемесячных выплат составит 21 490 руб. За весь период экономия — 1 275 000 руб.

Кроме того, при оформлении льготной ипотеки, как и в случае с обычными ипотечными программами, можно воспользоваться материнским капиталом, а также получить налоговые вычеты.

Подобрать квартиру и получить подробную информацию по ипотечным программам банков партнеров ГК «Расцветай» по можно по телефону 255-88-22. О проектах — на сайте застройщика гкрасцветай.рф

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