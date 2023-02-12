Первый год структурной трансформации в российской экономике

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая оценила итоги 2022 года:

Росстат опубликовал экономические индикаторы за декабрь 2022 года и за 2022 год в целом. По итогам года основными трендами стали:

Сохранение объемов добычи и экспорта нефти при резком сокращении экспорта трубопроводного газа в ЕС.

По итогам года объем промпроизводства сократился в реальном выражении на 0,6%, при этом добывающая промышленность увеличила выпуск на 0,8%, обрабатывающая сократила на 1,3%. С сентября в обоих секторах годовая динамика стала устойчиво отрицательной, что связано с высокой базой аналогичного периода 2021 года, в то же время, по данным Росстата, помесячная динамика промпроизводства с исключением сезонного и календарного фактора в октябре-декабре была положительной.

В добывающем секторе небольшой рост показали добыча нефти и природного газа (+0,7%), из которых добыча нефти увеличилась на 2,1%, добыча природного горючего газа сократилась на 13,4%, добыча СПГ увеличилась на 8,1%. Добыча угля снизилась на 0,8%. Добыча металлических руд сократилась на 4,5%. Таким образом, перераспределяя экспортные поставки нефти из западных стран в страны, неприсоединившиеся к санкциям (прежде всего, Индию, Китай, Турцию), Россия даже несколько увеличила объемы добычи нефти, однако резкое сокращение экспорта газа в ЕС и общее снижение экспорта Газпрома на 46% сопровождалось сокращением добычи газа, что лишь в некоторой степени было компенсировано ростом производства и экспорта СПГ. Отметим, что эмбарго ЕС на российскую нефть вступило в силу только с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля этого года.

Положительный вклад в экономику внесли сельское хозяйство и строительство.

В обрабатывающей промышленности глубокий спад в производстве автотранспортных средств, производстве прочих транспортных средств, деревообработке, в последние месяцы существенно ухудшилась годовая динамика производства лекарственных средств; относительную устойчивость показывает пищевая промышленность, восстанавливается производство мебели; в ряде отраслей (производство одежды, готовых металлоизделий, компьютеров, электроники и оптики) положительная динамика, возможно, связана с гособоронзаказом;

В обрабатывающей промышленности наиболее сильно упало машиностроительное производство, в т.ч. производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-44,7%), где обвал связан с уходом западных партнеров и прекращением поставок импортных комплектующих.

Среди отраслей, негативное влияние на которые оказали санкции — деревообработка, химическое производство, отчасти металлургия. Обработка древесины и производство изделий из нее сократились на 12,5%. Производство химической продукции сократилось на 3,8%.

Положительную динамику по итогам года показали производство пищевой продукции (+0,4%), напитков (+3,1%), лекарственных средств и медицинских материалов (+8,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+1,7%), одежды (+2,1%), готовых металлических изделий (+7%). По лекарственным средствам и медицинским материалам динамика резко развернулась вниз в 4 квартале 2022 года. По производству одежды рост в годовой динамике резко ускорился с октября (что многие связывают с влиянием частичной мобилизации и гособоронзаказом), по компьютерам, оптике и электронике, а также готовым металлическим изделиям внутригодовая динамика высоковолатильна, в этих отраслях также возможно влияние гособоронзаказа.

Спад оборота розничной торговли в реальном выражении стал рекордным с 2015 года, население сформировало подушку сбережений, сопоставимую с рекордом пандемийного 2020 года, которая может превратиться в отложенный спрос уже в этом году;

Один из наиболее пострадавших секторов — розничная торговля, где спад в реальном выражении по итогам года составил 6,7% (худший результат с 2015 года), особенно —торговля непродовольственными товарами (-11,1%). Это стало следствием нескольких причин — резкое сокращение привычного ассортимента продукции, снижение реальных располагаемых доходов населения (-1% г/г) и сберегательное поведение (по итогам года сбережения населения увеличились на 5,7 трлн руб., что соответствует рекорду пандемийного 2020 года (в 2021 году прирост составил 3 трлн руб.). При этом сбережения включают средства на счетах в кредитных организациях как на территории РФ, так и за рубежом. В то же время потребление услуг и оборот общественного питания в реальном выражении по итогам года увеличились на 3,2% и 4,7%, соответственно.

В оптовой торговле, где, в частности, отражаются результаты внешней торговли газом, спад еще сильнее — по году -14,5%.

Безработица к концу года стабилизировалась на рекордно низком значении , зарплаты перешли к небольшому росту в реальном выражении.

, зарплаты перешли к небольшому росту в реальном выражении. Реальные располагаемые доходы населения вернулись к росту в 4 квартале 2022 года, но по итогам 2022 года, по нашей оценке, примерно на 6,5% ниже уровня 2013 года.

Судя по структуре доходов, наиболее существенно выросли доходы от предпринимательской деятельности, несколько увеличилась и доля социальных выплат. Рост зарплат (данные за ноябрь) в номинальном выражении составил 12,3% г/г (после +13,1% г/г в октябре), а в реальном выражении два месяца подряд впервые с марта зарплаты растут к аналогичному периоду прошлого года (ноябрь +0,3%) на фоне замедления годовой инфляции. Рост зарплат поддерживается сохраняющимся рекордно низким уровнем безработицы (3,7%), при этом, судя по данным опроса ЦБ, половина предприятий жалуется на дефицит кадров.

Сберегательное поведение населения в 4 квартале 2022 года сохранилось: сбережения увеличились на 3,7 трлн руб. (рекордное значение в течение 2022 года и в поквартальной динамике 2020-21 гг).

Как уже показано в данных за год, в 2022 году население сформировало «подушку» сбережений, сопоставимую с той, которая была сформирована в острую фазу пандемии 2020 года. Как мы помним, эти сбережения превратились в бурный отложенный спрос в 2021 году. И ЦБ часто проводит параллели с этой историей, отмечая, что если сберегательное поведение населения было дезинфляционным фактором в 2022 году, то его возможное изменение на потребительское поведение с учетом роста текущих доходов и наличия сбережений может, напротив, способствовать раскручиванию спросовой инфляции.

Оперативные данные «СберИндекса» за январь-начало февраля показывают постепенное, хотя и неровное по неделям, ускорение роста потребительских расходов в номинальном выражении, особенно заметное в услугах, затем — в продовольственных товарах и наименее выраженное в непродовольственных товарах. Не всегда эти данные находят подтверждение в последующей статистике Росстата. Однако одновременно мы наблюдаем и последовательное ускорение недельной инфляции — на 6 февраля накопленная инфляция с начала года достигла 1% при прогнозе ЦБ 5-7% на весь 2023 г.