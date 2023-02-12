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Однокомнатные квартиры и студии — лидеры строительного рынка

  • 12/02/2023, 12:38
Автор:
новостройки Новосибирска
Дело не только и не столько в снижении уровня доходов покупателей, как считают застройщики.

По итогам 2022 года, наибольший объём жилищного строительства пришёлся на однокомнатные квартиры и однокомнатные студии. По информации мэрии Новосибирска, из 20,1 тыс квартир, введённых в эксплуатацию в многоквартирных домах 52% составили студии и однокомнатные квартиры, 31% 2-комнатные квартиры и 2-комнатные студии, 16% 3-комнатные студии и 3-комнатные квартиры, чуть более 1% 4-х и более комнатные квартиры. Такие данные в ходе совещания, посвящённого работе строительного департамента в 2022 году, озвучил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

В сравнении с двумя предыдущими годами есть заметная тенденция к росту 1-комнатных квартир и студий, доступных для потребителей, сообщает начальник управления инспекции. Это, в свою очередь, приводит к тому, что средняя площадь квартир, выросшая за предыдущие годы, в 2022 году уменьшилась и составила 53,1 кв м.

Как было озвучено в ходе совещания, одной из причин такого спроса на малогабаритное жильё среди новосибирцев являются не только и не столько низкие доходы. В частности, как считает директор по развитию проектов корпорации «Ёлка» Максим Марков, итоги года по новосибирскому рынку жилья в целом выявили такую тенденцию, что граждане, даже имея средства, не торопились вкладываться в недвижимость. Согласно представленной Марковым динамике приобретения гражданами жилья, в начале 2022 года она была достаточно высокой, затем с началом спецоперации и до мая потенциальные покупатели, что называется «затаились», и третья фаза после сентября показала серьёзное торможение количество сделок по покупке недвижимости. Вместе с тем, депозиты физлиц в банках значительно выросли.

На фоне снижения потребительской активности, мы видим, что депозиты физических и юридических лиц выросли на 12 15%, говорит эксперт. Это крупнейший рост за последние 10 лет. То есть, деньги у народа существуют. Народ довольно серьёзно (на 6%) сократил потребление. Но это не сокращение потребления от безденежья. Есть такая гипотеза, что сокращение произошло из-за того, что с рынка ушли крупные западные рекламодатели вместе со своей агрессивной рекламой, склоняющей людей к потреблению.

По информации мэрии Новосибирска, всего в 2022 году введено в эксплуатацию более тысячи объектов капитального строительства общей площадью 1,7 млн кв м. Что касается непосредственно жилья, то введено в эксплуатацию более тысячи объектов жилого назначения общей площадью 1,2 млн кв м., 20,1 тыс квартир. Преобладает многоэтажная застройка — 93 объекта площадью более 1 млн кв м., введены 4 малоэтажных жилых дома площадью более 3 тыс кв м. и 996 индивидуальных домов площадью более 194 тыс кв м. Наибольшее количество жилых объектов в Ленинском, Кировском районах и Центральном округе.

 

Ранее редакция сообщала о трендах в сфере недвижимости в части комплексной застройки территорий.

Фото: pixabay.com — 652234

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок недвижимости Новосибирска покупка жилья Новосибирск новостройки Новосибирска


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