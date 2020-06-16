Первый самовыдвиженец заявился на участие в выборах

Сегодня утром об участии в выборах депутатов заксобрания будущего созыва избирательную комиссии области уведомил первый кандидат — действующий депутат регионального парламента, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Об этом редакции сообщили в штабе кандидата. По информации представителей штаба, Поляков намерен идти на выборы по 22 округу в Заельцовском районе Новосибирска. Несмотря на то, что в действующем созыве Поляков представляет фракцию ЛДПР, в предстоящих выборах он намерен участвовать в качестве самовыдвиженца. Как он сообщил в комментарии редакции, такое решение о самостоятельности принято, чтобы не зависеть от партийной дисциплины.

— Самовыдвижение позволяет отстаивать интересы людей, а не членов партии, — говорит Поляков. — В ином случае, даже если тебя что-то не устраивает, ты должен подчиниться партийной дисциплине. Сейчас время диктует другие требования. Да, предстоит собирать подписи, поэтому документы подал первым. Наша команда готова к этой работе, уже оплатили подписные листы, завтра приступаем.

Стоит напомнить, что один из оппонентов Полякова, представляющий данную территорию в нынешнем созыве регионального парламента во фракции КПРФ, Ирина Диденко выступит на выборах от партии «Единая Россия» в Бердске. По информации редакции, со стороны КПРФ по 22 округу может повторно пойти в заксобрание еще один депутат — советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов.

Что касается соперников из другой «партии власти», то, по информации сайта реготделения «Единой России», победителем праймериз на данном округе является замдиректора СГУПС по развитию института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Алексей Рассказов, следом за ним по списку победителей внутрипартийного голосования идет юрист ООО «Евразия» Арман Озманян.

Напомним, что решением сессии заксобрания выборы депутатов областного парламента пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Фото Игоря Смольникова