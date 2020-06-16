Рынок аренды туристического жилья активно восстанавливается после карантина

Аналитики Авито Недвижимости зафиксировали оживление российского рынка посуточной аренды на фоне частичной отмены карантинных мер, сообщили в пресс-службе компании. Так, к середине июня интерес к краткосрочной аренде жилья за пределами региона проживания вырос на 64% по сравнению с прошлым годом.

— Россияне используют любую возможность, чтобы отправиться в путешествие, и поездки по стране — оптимальный вариант в этой ситуации. Соотечественники уже отправились изучать соседние города и области. И когда риск заражения сведётся к минимуму, они смогут рассмотреть и более длительные путешествия, например, к морю в Сочи или Крым. Посуточная аренда жилья позволит спланировать индивидуальный маршрут и посмотреть больше достопримечательностей, а также избежать людных мест, — уверен руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.

Наиболее активными в изучении объявлений и по планировании отпуска стали жители Краснодарского края, Ленинградской области, Республики Крым, Москвы и Тверской области. В Новосибирской области также наблюдался повышенный интерес к туристическому жилью и самыми приоритетными направлениями для поездок стали: Свердловская область (27,1%), Красноярский край (6,7%) и Алтайский край (5,6%).

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