ПФР разработал новый регламент, упрощающий получение пенсионных накоплений

ПФР разработал единый специальный административный регламент, благодаря которому наследникам станет проще получить пенсионные накопления умерших родственников либо близких.

Подать заявление можно будет через личный кабинет на портале госуслуг. Эту функцию в ближайшем времени закрепят в специальном административном регламенте, сообщает «Российская газета».

Сейчас в России более распространена практика подачи заявлений на выплату накоплений в ходе личного визита в подразделения ПФР или через «Почту России».

В ПФР напоминают: деньги пенсионных накоплений имеются не у всех.

В 2002-2004 годах пенсионные накопления формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе.

С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд.

С 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников, новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.