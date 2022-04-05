Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилой дом в ЖК «Галактика»

Жилой комплекс «Галактика» будет состоять из 7 домов, детского сада на 150 мест и паркинга на безопасной территории рядом с метро «Березовая роща».

Приобрести квартиру в ЖК «Галактика» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми»* по фиксированной ставке в 6% годовых при любой сумме кредита в рамках программы.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».