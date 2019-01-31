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ПГК получила первые большекубовые крытые вагоны

Новый подвижной состав направлен под погрузку природного сульфата натрия.
  • 31/01/2019, 11:20
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Первая грузовая компания заключила контракт с Алтайвагоном на поставку большекубовых крытых вагонов (с объемом кузова 158 куб. м) 2019 года выпуска – первые 40 единиц поступили на Западно-Сибирскую железную дорогу в конце января, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказал генеральный директор ПГК Александр Сапронов, новый подвижной состав направлен ОАО «Кучуксульфат» под погрузку природного сульфата натрия (активно используется в стекольной, целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях промышленности, для производства синтетических моющих средств, в качестве кормовой добавки для животных).

Отмечается, что по заказу ПГК производитель дополнительно оборудовал вагоны антивандальным устройством, что позволит защитить стояночный тормоз вагона от разоборудования.

Крытые вагоны модели 11-2135-01 имеют объем кузова до 158 м³, грузоподъемность 67 тонн и увеличенный межремонтный пробег до первого планового ремонта 200 тыс. км. Нормативный срок службы составляет 32 года.

АО «Алтайвагон» — один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Существует с 1941 года. Имеет две производственные площадки в Алтайском крае и одну Кемеровской области. Входит в состав АО «Холдинговая компания «СДС-Маш».

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 115 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

Фото: пресс-служба компании

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