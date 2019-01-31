Премиальный Chequered Flag доступен для новосибирцев

Новосибирские почитатели марки Jaguar получили возможность заказа специальной версии Chequered Flag Jaguar XF (седана и универсала) нового модельного года. «Клетчатый флаг» доступен в двух вариантах 2-литровых бензиновых двигателей — мощностью 250 л.с. и 300 л.с.

— Новые детали экстерьера выделяют версию Chequered Flag среди других моделей линейки и включают уникальные бейджи, расположенные на боковых воздухозаборниках, спортивный передний бампер, пакет Black Pack, пороги, окрашенные в цвет кузова, спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые кованые колесные диски, выполненные в гамме Gloss Black, — сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Также версия получила 12,3-дюймовую электронную приборную панель и технологию бесключевого доступа.

Ранее Jaguar представил модификации Chequered Flag для купе и кабриолетов семейства F-type. Напомним, что официальным дилером Jaguar Land Rover является компания ООО «Альбион-Моторс».

Фото autostat.ru