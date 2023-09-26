Пикаперы, снимавшие порно в Новосибирске, не нарушали закон

Уроженца Новосибирска, который создал Телеграм-канал по соблазнению девушек полиция не будет привлекать к ответственности. Об этом сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

― Получили ответ от ГУ МВД по Новосибирской области по нашумевшей истории с пикаперами. Полиция региона не увидела в их действиях признаков состава преступления. Видимо, с их точки зрения, снимать порнографию с девушками, которые об этом даже не знали, и публиковать в публичном доступе — это нормально, ― сообщила общественница в своем Телеграм-канале.

Еще в июне 2023 года в процессе мониторинга социальных сетей Екатерина наткнулась на публичный канал, где размещались пикантные видео с участием девушек, снятые на скрытую камеру. Женщина написала заявление новосибирским правоохранителям, где указала данные владельца скандального канала, ссылку на него и приложила примеры публикаций. Мизулина посчитала, что блогеры нарушили статью закона о неприкосновенности частной жизни. Она планирует обжаловать ответ МВД в прокуратуре.