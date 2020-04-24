Плато пока вдали не видно

По данным оперативного штаба при областном министерстве здравоохранения, в Новосибирской области на сегодня зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, Выписано 24 человека, летальных исходов — 4. Сегодня выписан один пациент. Еще одна группа пациентов готовится к выписке. Оперативный штаб обновляет сводки каждый день. Прирост заболевших составил 24,4%. 41 случай за сутки — это самый большой показатель за весь период регистрации.

Рост по экспоненте — это и волна из Европы дошла, и дало статистику более активное выявление — в частности, увеличение числа лабораторий, исследующих пробы на вирус.

— Была одна лаборатория, допущенная до работы с пробами на новый коронавирус, теперь их восемь, — говорит Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. — Хороший прирост по мощности лабораторий. 1789 диагностических результатов за эти сутки. Взаимодействуем с НИИ гигиены и эпидемиологии, с лабораторией особо опасных инфекций. Это основное подразделение Роспотребнадзора, первым начавшее эти исследования. К работе подключены подведомственные медицинские организации, занимающиеся дифференциальной диагностикой COVID-инфекции.

Впрочем, в значительном скачке статистики есть и «заслуга» прославившейся на всю страну новосибирской легкомысленности.

— Сработала эйфория от первой недели хорошей погоды — когда люди начали вести социальную жизнь, — отметила Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. — Между тем, эпидемия именно социальна.

Косвенно (но убедительно) подтверждает эту точку зрения и раскладка по возрастным группам: в Новосибирской области больше всего заболевших отнюдь не среди пожилых, а в наиболее активной прослойке, в излюбленной аудитории всех потребительских отраслей — среди людей 30-49 лет. На это сообщество пришлось больше всего заболевших — 68 человек. В тоже достаточно активной группе 50-64-летних — 56 случаев заражения. Зато среди новосибирцев старше 65 лет заразившихся не так уж много — 38 человек — немногим больше, чем в группе 18-29-летних (там 27 случаев). Самые малочисленные по части COVID’а сообщества — это дети до шести лет (1 случай) подростки 13-16 лет (3 случая) и младшие школьники 7-12 лет (шесть случаев). Среди взрослых доля заболевших женщин почти на два десятка больше, чем доля мужчин – вопреки медийному клише о бОльшей уязвимости мужского организма для COVID-19.

У превалирования женщин поведенческая обусловленность: мужчины Новосибирска более охотно осели по квартирам, перед телеэкранами и мониторами, тогда как женщины до последнего старались сохранить свой ритм жизни на «довирусном» уровне — в общественных пространствах мегаполиса их явно было больше .

Такой расклад опрокинул стереотипы, уже успевшие вызреть на тематическом поле пандемии — самыми уязвимыми оказались зрелые, динамичные и крепкие. Впрочем, летальная статистика по нашему региону сравнительно скромная — четыре смерти для моноцентричного региона с плотным ядром-агломерацией — совсем не много.

— В целом, картина хоть и драматичная, но не катастрофическая, — отмечает Елена Аксёнова. — Обнадеживает, что мы не обнаруживаем ни скачка по ОРВИ, ни скачка внебольничных пневмоний.

Елена Аксенова особо настойчиво предостерегла от коварного соблазна самоуспокоения, ибо предполагаемые сроки спада заболеваемости даже не пунктирны, а в принципе темны. То есть, предполагать пока попросту нечего. Да и о статистическом плато тоже еще рано говорить.

— Мы еще даже на пик по подтвержденным случаям не вышли, — подчеркнула замминистра. — Да, тяжелых случаев в регионе сейчас сравнительно мало, но картина может измениться и в худшую сторону.

Как ни парадоксально это звучит, но сейчас гражданская ответственность и социальная активность состоит… социально пассивности.

— Да, это психологически нелегко, но очные социальные контакты сейчас нужно сократить до минимума, — подчеркнула Елена Аксёнова.

Кроме того, Елена Аксёнова посоветовала сохранять «мобилизационный» эмоциональный тонус, не поддаваться мехе6нике привыкания. Привыкание — естественное свойство психики. Тем не менее, пандемия не должна превратиться в фоновую деталь будней.

— Привыкание — опасный феномен, — поясняет Аксенова — оно даёт эффект, не менее опасный, чем эйфория первых недель — даёт расслабленность,, опасную иллюзию «всё как раньше».

Особо замминистра отметила, что горячая пандемическая проблематика не должна затмевать и другие задачи медицины. Ведь прочие болезни, хоть и затенены сумрачным сиянием «протагониста», никуда не делись, со сцены отнюдь не сошли.

— Мы мониторим не только коронавирус, но и другие социально значимые болезни — туберкулез, ВИЧ-инфекцию, — резюмировала Аксёнова. — То же самое с онкологией, с фтизиатрией. Отказы в помощи по социально значимым болезням неправомочны и о каждом таком факте я прошу сообщать мне.

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