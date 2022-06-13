Плавание, дайвинг, серфинг… Какими водными видами спорта стоит заниматься?

Среди наиболее часто выбираемых дисциплин можно упомянуть плавание, дайвинг, серфинг и даже парусный спорт. Какими водными видами спорта стоит заниматься?

Почему стоит выбрать водные виды спорта?

Водные виды спорта имеют много преимуществ для здоровья в первую очередь. Они помогают в поддержании безупречного состояния, часто рекомендуются при проблемах с позвоночником или во время похудения. Водные виды спорта позволяют укрепить иммунитет и сохранить крепкое здоровье. Кроме того, они укрепляют тело, моделируют мышцы и фигуру, а также помогают поддерживать упругость кожи и насыщают организм кислородом. Водные виды спорта также являются отличным видом отдыха, как среди дисциплин, практикуемых индивидуально, так и в команде.

Плавание – почему это полезно?

Мы решили плавать в основном из-за ряда преимуществ для здоровья. Прежде всего, это один из немногих видов спорта, в котором травмы случаются редко, и связано это с водой, которая снижает нагрузку. Наши суставы просто меньше устают. Кроме того, при плавании укрепляется наша кровеносная система, мы лучше дышим, насыщаем организм кислородом. Такая активность рекомендуется людям, которые хотят сбросить лишние килограммы и должны помнить о постоянном снижении холестерина.

Вам потребуется приобрести некоторые аксессуары для плавания в бассейне. Достаточно простого купальника или плавок, другие останавливают свой выбор на шапочке, особенно при плавании в бассейнах, и очках, благодаря которым вода не попадет в глаза.

Дайвинг – как подготовиться?

Дайвинг – это не спорт для всех. Чтобы им заниматься, нужно правильно к нему подготовиться. Люди, принявшие решение о погружении, могут не бояться воды и больших глубин. Кроме того, они должны заранее позаботиться о своем физическом состоянии, например, отправляясь в бассейн. Существуют специфические противопоказания, которые мешают занятиям этим видом спорта. Среди них заболевания легких, болезни сердца и эпилепсия. Тем не менее, любой, кто решит начать приключение с дайвинга, должен заранее позаботиться о функции легких.

Если вы хотите научиться дайвингу, стоит записаться на специализированный курс. Очень важно сочетать теоретическую подготовку с практикой, которую могут передать только опытные дайверы. Для участия в таком курсе нужно иметь для этого необходимое снаряжение, например, специальную маску для дайвинга и ласты.

Серфинг – что стоит знать?

Серфинг довольно требовательный водный вид спорта, речь идет в основном о нашем состоянии, но и о мужестве. Не у всех есть предрасположенность к рискованным действиям, а при серфинге многие факторы от нас не зависят. Самое главное в этом спорте – доска. Именно на ней мы будем ловить волны и стараться удержаться на них.

Серфинг, конечно, не очень хорошая идея, если вы заботитесь о своем состоянии. Решая скользить на доске, приходится считаться с постоянными падениями, травмами, столкновениями с другими серферами и т.д. Поэтому стоит выбрать курс, который подготовит нас к самостоятельному серфингу. Самостоятельное обучение может просто плохо закончиться для нас. Помимо доски понадобится пена неопрена. Она защитит наш организм от переохлаждения, солнечных лучей, но также защитит нас от ссадин во время падений.

Водные виды спорта, – чем еще стоит заниматься?

Водными видами спорта являются не только плавание, дайвинг и серфинг. У нас есть гораздо больше вариантов, когда дело доходит до водных дисциплин. Для более продвинутых людей это может быть триатлон и современное пятиборье, во время которого придется проявить большую подготовку. Также популярны аэробика и водная гимнастика, водное поло, снорклинг, прыжки в воду, фридайвинг. Интересно, что даже особый сорт хоккея или регби можно исполнять под водой. На поверхности очень популярны каякинг, парусный спорт, гребля, водные лыжи, кайтсерфинг, виндсерфинг и даже водные лыжи или рыбалка.