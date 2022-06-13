Услуга косметического ремонта санузлов

Услуга косметического ремонта ванной

Косметический ремонт ванной обходится в разы дешевле капитального. Главное – доверить его проведение профессионалам. Специализированная компания выполняет ремонтные работы «под ключ», предоставляет гарантию.

Услуга косметического ремонта включает в себя:

обновление потолочной поверхности;

устранение дефектов стен;

приведение в порядок сантехники.

Быстрый износ отделочных покрытий обусловлен высоким уровнем влажности, царящей в помещениях. Для облицовки стен, пола и потолка в санузле необходимо выбирать долговечные материалы, которые не боятся действия влаги. В их приобретении посодействуют сотрудники компании, которая будет делать ремонт. Им прекрасно известно, у каких поставщиков лучше покупать, чтобы избежать необоснованных переплат.

Обновление интерьера санузла с небольшими временными и материальными затратами

Косметический ремонт выполняется раз в 5-7 лет, но некоторые владельцы домов и квартир делают его чаще. Если правильно подойти к делу, получится выигрышно преобразить помещение, сделать интерьер санузла более комфортабельным. Для этого необязательно делать капитальный ремонт, предполагающий полную замену облицовки, сантехнического и светового оборудования, приобретение новой меблировки, установку более современных коммуникаций и даже перепланировку.

Некоторые пытаются отремонтировать ванную комнату самостоятельно – это неправильный подход, в подобном деле нужны профессиональные навыки. Сделанный наспех ремонт в скором времени потребует нового вмешательства, что повлечет за собой немалые траты.

Разумнее воспользоваться помощью профессионалов. Они знают, какие материалы лучше использовать, как их правильно монтировать, учитывают все имеющиеся у владельцев недвижимости пожелания. Ответственный подход к делу обеспечивает выполнение ремонтных работ в оговоренный срок.

Начать стоит с обновления потолка. Его отделка должна выдерживать постоянные температурные колебания, высокую влажность, в особенности, если поверхность побелена или окрашена.

Недопустимо наносить новый отделочный слой на имеющийся, старую облицовку нужно удалять. При необходимости потолочную поверхность выравнивают, избавляются от трещин и других дефектов. Краску можно использовать только влагостойкую, в идеале в ее составе должны быть компоненты, препятствующие появлению грибка.

Среди других вариантов отделки потолочной поверхности выделим стеклообои и плитку, выполненную на основе пенополистерола. Более дорогостоящими решениями считаются натяжные и подвесные полотна. Такие потолки нередко оснащают встроенными световыми приборами. При этом нужно учитывать, что они скрадывают часть высоты.

Закончив с потолком, можно переходить к отделке стен – вариантов тут может быть очень много. Больше чем в половине современных санузлов стеновые поверхности облицованы керамической плиткой. Этот материал славится своей долговечностью и устойчивостью к износу. При его укладке важно заделать все стыки. Под влиянием влаги они могут потемнеть или пожелтеть со временем. В ряде случаев удается ограничиться обновлением швов, в результате этой манипуляции плитка будет смотреться так, словно ее положили недавно.

Неплохо смотрятся швы, покрытые специальной краской, главное при выполнении такой работы соблюдать аккуратность. Замена может потребоваться и силиконовому герметику. Его убирают, обрабатывая участки средством, предотвращающим появление плесени.

Стены в ванной можно отделать не только плиткой, но и, например, ПВХ-панелями или устойчивыми к влаге гипсокартонными листами. Неплохо смотрится сочетание двух видов облицовки. Специалисты по дизайну интерьеров подскажут, как лучше скомбинировать цвета и материалы. Креативной идеей считается оклеивание плитки или окрашенных поверхностей виниловыми наклейками, которые не восприимчивы к влаге. Это могут быть цветочные мотивы или геометрические принты, все зависит от того, в какой стилистике выдержан интерьер ванной. Есть даже имитация фотообоев.

В качестве напольного покрытия в санузлах используют керамическую плитку. Она не боится контактов с влагой, долгое время сохраняет презентабельный вид.

В ходе ремонта в ванной комнате можно не только заменить отделку, но и привести в порядок сантехнику, установить новые светильники.

Поручите выполнение косметического ремонта в санузле профессионалам, которые прекрасно справятся с поставленной задачей.