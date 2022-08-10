Плиточный клей: состав, виды и критерии выбора

Благодаря плиточному клею возможно качественно провести строительные работы по отделке помещения. Это сухая смесь, в которую добавлены разные добавки. В интернет-магазине OZON представлено огромное разнообразие плиточного клея по самым выгодным ценам. Смеси, которые здесь представлены позволяют укладывать плитку «сверху вниз» и «плитка по плитке». Также данный клей может быть использован в cистеме «теплый пол». Другими преимуществами плиточного клея, который предлагает интернет-магазин ozon.ru являются:

экономичность расхода;

смесь водостойкая, теплостойкая, морозостойкая;

нет необходимости использования специальных адгезионных грунтов;

экологическая безопасность;

соответствие нормам;

нет необходимости добавления пластификаторов;

широкая сфера применения: для внутренних и внешних работ, для террас и балконов, бассейнов, душевых и сантехнических комнат.

В Озон.ру предлагается не только плиточный клей, но и высококачественный клей для обоев.

Разновидности и область применения плиточного клея

Плиточный клей может быть использован как для внутренних, так и для наружных работ. В его составе содержатся специальные элементы, которые позволяют использовать данный состав в помещениях с повышенной влажностью.

На рынке представлено огромное разнообразие клея для плитки. Чтобы сделать правильный выбор плиточного клея, необходимо разобраться с его составом. По способу изготовления клей для плитки может быть сухой. Здесь состав разводится определённым количеством воды в соответствии с инструкцией. Готовые варианты перемешивают до однородного состояния. Также плиточный клей можно классифицировать по тому, какие добавки в него входят:

Цементные: производится на основе портландцемента. Также в него добавляются присадки и песок. Может использоваться на основание из бетона или кирпича, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи здания. Эпоксидные: имеет пастообразную консистенцию. В зависимости от состава клей имеет различную степенью густоты, разное время схватывания и разные адгезионные способности. Может применяться как для плитки, так и для древесины, металлов и других материалов. Также его можно использовать как основу для выравнивания поверхности. Дисперсные составы предлагаются в готовом виде в форме пасты. Может быть использован для крепления разных типов плитки. Полиуретановые: отлично подходит для отделочных работ на разных основаниях. Имеет высокие качества эластичности, поэтому смесь возможно использовать на разных поверхностях.

Перед покупкой клея для плитки необходимо убедиться, что свойства клея соответствуют условиям применения.

Критерии выбора

Перед покупкой клея для плитки необходимо убедиться, что свойства клея соответствуют условиям применения. Также при выборе состава учитывают:

Особенности использования: температура, влажность и другие факторы. Важно, чтобы смесь хорошо выдерживала высокую влажность и перепады температуры. Время на корректирующие работы: в некоторых случаях для исправления ошибки необходимо поменять положение уже уложенной плитки. Сделать это возможно в течение ограниченного периода. Варианты укладки: составы могут использоваться только для горизонтального или вертикального нанесения. Также есть универсальные смеси. Клей должен соответствовать виду основания. Состав может применяться только для бетона или для кирпича. Возможность нанесения разной толщины клея.

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