Занятия в августе в саду, огороде, ягоднике, цветнике

Лето продолжается, но температура почвы падает, чувствуется, что осень уже близко. Местами могут начаться заморозки.

Какие занятия ждут садоводов и огородников в августе?

Перечень дел большой, и необходимо постараться выполнить все, что потребуется для закладки будущего урожая.

Занятия в саду

В августе яблони, груши и други деревья, дающие плоды, уже не растут, а тратят все силы на созревание урожая.

Что потребуется сделать в саду, чтобы не только снять урожай этого сезона, но и заложить основы следующего:

установить подпорки под ветви с большим количеством плодов;

закончить полив деревьев перед сбором фруктов, чтобы не уменьшить срок их хранения

регулярно убирать падалицу, чтобы избежать заболеваний;

убрать урожай с ранних сортов яблок и груш; через четырнадцать дней подкормить плодовые деревья перегноем и калийно-фосфорными удобрениями;

провести санитарную обрезку вишни и черешни;

обработать косточковые фунгицидами для профилактики парши;

порыхлить виноград и подкормить; удалить листья, закрывающие гроздья, чтобы они хорошо росли и были сладкими.

Упавшие с деревьев яблоки не стоит выкидывать, из них можно сделать уксус или высушить кусочками.

Занятия в ягоднике

Август — самое подходящее время, чтобы посадить землянику и внести удобрения под кустики. Можно использовать для этого мочевину. Следует обрезать старые и больные листья и сжечь их.

Для земляники хорошие предшественники бобовые, чеснок, укроп.

Для посадки берут розетки, расположенные ближе всего к материнскому растения. Первая розетка и вторая — самые сильные. Сажать лучше в пасмурную погоду, чтобы растения быстро прижились. Посаженные розетки хорошо поливаем и прикрываем перегноем.

Продолжают спеть ягоды на кустарниках. В этот период кусты не поливают, чтобы ягоды не напитались влагой. После уборки урожая следует полить и подкормить кустики.

Побеги малины второго года после снятия урожая обрезают и сжигают.

Занятия в огороде

В огороде идет интенсивный сбор урожая и уход за овощами:

копка поспевшего рано картофеля;

обрезка ботвы у поздних сортов картофеля;

подкормка огурцов по листу;

регулярная уборка стручков фасоли и спаржи;

укрытие растений, любящих тепло, в холодные ночи;

уборка и сушка пряных трав;

уборка томатов каждые три дня;

опрыскивание помидорных кустов с целью профилактики фитофторы.

В открытом грунте у томатов в начале августа необходимо прищипнуть верхушки и обрезать все цветки, так как плоды они уже не успеют дать. Кроме того, стоит снять все крупные помидоры, так как холодная роса может погубить урожай, вызвав фитофтороз.

У лука-порея нужно присыпать землей стебель и внести дополнительное питание.

Особое внимание стоит уделить капусте. Если стоит жаркая, сухая погода, этой культуре требуется регулярный полив и окучивание, иначе вилки будут рыхлыми.

Чеснок следует убрать, когда он еще не делится на отдельные зубчики, иначе он будет плохо храниться. Если при обрезке стрелок оставить одну, то по ней можно определить спелость чеснока. Стрелка, поднявшаяся вертикально вверх является признаком полной спелости.

Для уборки лука и чеснока предпочтительнее сухой день, так эти культуры быстрее высохнут и будут лучше храниться.

Свекла требует полива хотя бы раз в неделю. Для улучшения вкуса можно полить соленой водой.

Занятия в цветнике

Одни цветы к августу уже процвели, а другие распустились пышным цветом. Чем заниматься в цветнике:

обрезать стебли отцветших растений;

рассадить пионы, примулы, ирисы;

подкормить удобрениями, содержащими калий, рододендроны и гладиолусы;

поставить опоры для расцветающих гладиолусов и георгинов;

у однолетних цветов собрать созревшие семена.

В августе хорошее время для посадки и размножения многолетников, которые можно купить, обратившись в питомник растений в московской области.

Астильбу, нивяник, рудбекию пересаживают раз в три года.

Раз в пять лет делят луковицы лилий. Этим можно заняться через месяц после того, как лилии отцветут.

Советы дачникам

В период созревания ягод не стоит поливать кусты малины и крыжовника. Их обильно поливают после уборки урожая и дают подкормку.

Побеги малины второго годы после уборки ягод обрезают.

У вишни, сливы, сирени, облепихи удаляют прикорневую поросль.

Помидоры на огородных грядках снимают с наступлением ночных холодов.

Томаты, снятые с кустов, пораженных фитофторой, обливают горячей водой и выдерживают в течение двух минут.

На освободившееся в теплице место сеют редис и зелень.

Цветную и брюссельскую капусту доращивают в теплице, куда пересаживают ее в конце августа.

В цветнике прибирают: пропалывают сорняки, рыхлят, убирают стебли отцветших растений.

Прищипывают побеги первого года у молодых плодовых деревьев.

Август — период ежедневной работы в саду, на огороде, в ягоднике, в цветнике. Растения с благодарностью ответят на следующий сезон обильными плодами и богатым цветением.