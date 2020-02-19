Площадь студии в Новосибирске стала меньше на 3%

В целом по стране квадратный метр в студии вырос в цене на 8,9% до 87,9 тыс. рублей. За год студии подорожали в 20 из 24 крупнейших городов. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости, сравнив показатели января 2020 года с показателями января 2019. Самая большая положительная динамика цены отмечена в Хабаровске, где по сравнению с январем 2019 года студии стали дороже почти в полтора раза (97,7 тыс. рублей за квадратный метр). Также их стоимость увеличилась в Краснодаре – на 21%, до 47 тыс. рублей за м2 и в Перми (+18%, до 62,9 тыс. рублей).

— В Новосибирске стоимость студий за год выросла на 6% до 58,8 тыс. рублей за квадратный метр. Город оказался 18-м среди 24 рассматриваемых крупнейших российских городов по росту цен на студии, — говорится в сообщении.

Городом, где студии снизились в цене за год больше всего, стал Саратов (-22%, до 30 тыс. рублей за м2). Кроме него, снижение цен зафиксировано в Москве (-9%), Калининграде (-4%) и Омске (-2%).

Саратов также занимает первое место по доступности студий. Наиболее дорогие студии продаются в Москве (165,3 тыс. рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (113,8 тыс. рублей) и Сочи (110 тыс. рублей за м2).

В целом по стране средний метраж студий в новостройках сократился на 0,5 квадратных метра по сравнению с показателем 2019 года и составил 26,7 м2. Самые компактные студии оказались в Калининграде – средняя площадь объектов составляет 24 м2, за год она уменьшилась на 10%.

Несмотря на общероссийскую тенденцию, в отдельных городах площадь даже увеличилась: самый большой рост произошел в Хабаровске (+12% к прошлогоднему показателю).

Рейтинг городов по просторности студий возглавила Самара, где средний метраж такого объекта в продаже в январе 2020 года составил 31,5 м2, за год уменьшившись на 2%.

Новосибирск оказался на 3-м месте в рейтинге регионов по размеру студий, где средний метраж объекта составил 31 м2. За год площадь стала меньше на 3%.

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