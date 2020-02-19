МегаФон повысил скорость сети для абонентов Сибири и Дальнего Востока

В результате чего значительно снизилась задержка прохождения трафика до Москвы и Санкт-Петербурга для абонентов Сибирского и Дальневосточного филиалов компании.

МегаФон завершил работы по проекту развития магистральной сети. В ходе проведения комплексных работ были модернизированы магистральные маршрутизаторы в Новосибирске, запущены когерентные DWDM-системы на направлениях Санкт-Петербург – Новосибирск и Москва – Новосибирск, а также увеличена общая пропускная способность магистральной сети.

В результате на маршруте Новосибирск – Москва удалось снизить задержку для абонентского трафика на 11 миллисекунд, а на направлении Новосибирск – Санкт-Петербург – на 16 миллисекунд. За счет этого на сети МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась скорость загрузки контента, снизилось время отклика на запросы, выросла максимальная пропускная способность клиентских сессий.

— МегаФон начал активное развитие своей магистральной сети в 2008 году. С тех пор трафик передачи данных вырос в сотни раз, поэтому транспортная сеть постоянно модернизируется. Важно, что проведение всех работ мы смогли организовать без перерывов сервиса, а результаты модернизации для абонентов МегаФона весьма ощутимы: время отклика ресурсов, размещенных на серверах Москвы и Санкт-Петербурга, сократилось, а видеоролики из сети стали запускаться гораздо быстрее. В настоящее время по качественному параметру VST (Video Start Time) МегаФон занимает лидирующую позицию среди мобильных операторов России, — рассказал технический директор территории Дальний Восток и Сибирь Петр Солодовник.

Основной задачей данного этапа модернизации было сделать магистральные линии максимально прямыми и обеспечить прохождение трафика по кратчайшему маршруту с использованием современных технологий когерентной передачи данных. Для этого отдельные участки основных линий, построенные десять и более лет назад с использованием другой топологии сети, максимально спрямили, а ВОЛС, ведущие в районные центры, стали ответвлениями от магистрали – это позволило снизить задержки на 15-25%.

Следующий этап проекта модернизации магистральной ВОЛС от Новосибирска до Владивостока начнется уже в 2020 году. Работы позволят повысить скорость передачи данных, надежность сети и минимизировать задержки не только для абонентов МегаФона в восточной части Сибири и на Дальнем Востоке, но также для жителей Китая, поскольку транспортная сеть МегаФон обеспечивает связью клиентов China Telecom на маршруте Франкфурт – Пекин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – это современная технология передачи большого числа каналов по одному волокну.

Фото предоставлено пресс-службой компании