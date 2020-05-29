Площадь вокзала на станции Чаны увеличится в полтора раза после реконструкции

На станции Чаны в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги завершаются работы по реконструкции здания вокзала, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Отмечается, что в настоящее время на объекте выполнен основной объем строительных и отделочных работ. В 2019 году на станции был проведен капитальный ремонт платформ, смонтированы все инженерно-технические системы. Строительная готовность объекта на сегодняшний день превышает 90%.

— На перроне и привокзальной площади в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории – укладка тротуарной плитки, асфальта, устанавливаются бордюры и ограждения. На прилегающей территории будут разбиты цветники и уложен газон, — рассказали в пресс-службе.

В рамках создания транспортно-пересадочного узла будет устроено разворотное кольцо с остановками для общественного транспорта в непосредственной близости от вокзала.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2020 года.

— Площадь реконструируемого вокзала составит 1640 кв. метров, что в 1,5 раза больше, чем до начала реконструкции. В здании вокзала также будут располагаться пост электрической централизации и помещения для работников других служб ОАО «РЖД», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что важной частью проекта стало создание комфортных условий для всех групп населения, в том числе, обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных пассажиров. Все зоны нового вокзала обустраиваются с учетом доступности для таких пассажиров: лифт, комфортные кресла-секции для ожидания с встроенными розетками для зарядки мобильных устройств, санузлы в здании, пандусы на входах, также будут выделены дополнительные места на расширенной парковке. В проекте работ учтены все требования к обеспечению транспортной безопасности: в помещениях установят досмотровое оборудование и системы видеонаблюдения.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД