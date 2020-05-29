Парад Победы — в конце июня

— Парад Победы пройдет в Новосибирске 24 июня. Это будет полномасштабное мероприятие. С командующим армией уже прошли устные консультации, и есть готовность его провести, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом глава города подчеркнул, что имеются нюансы. В частности, пока не ясно, смогут ли горожане принять непосредственное участие в параде, можно ли будет пригласить на парад ветеранов. Но в любом случае он будет показан в реальном времени по электронным СМИ.

Что касается Дня города, который в Новосибирске традиционно проводится в последнюю неделю июня (В 2020 году он выпадает на 28 июня. — Ред.), то, по словам Анатолия Локтя, в нынешнем году организация этого мероприятия, скорее всего, будет невозможна.

— Режим самоизоляции продлен на весь июнь. Проведение массовых мероприятий не этично и не вписывается в нашу сегодняшнюю жизнь, поэтому в летнее время День города точно не будет проведен. Не исключаю варианта, что он будет перенесен на следующий год, — добавил мэр.

По его словам, отмена Дня города — это экономия бюджетных средств, а также средств компаний, которые участвовали в организации праздника. Локоть считает, что сейчас эти деньги полезнее использовать для развития экономики.

Напомним, 28 мая губернатор Новосибирской области подписал постановление о пролонгации запрета на проведение массовых мероприятий в регионе до 30 июня.

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