Пневмонагнетатель: технические характеристики и область применения

Пневмонагнетатель помогает автоматизировать процесс, снизить финансовые затраты на оплату труда персонала, повысить скорость строительных работ и увеличить производительность (посмотреть модели пневмонагнетателей). Устройство подходит для смешивания различных материалов:

цемент с наполнителями;

бетон:

песок;

пенобетон;

смесь для штукатурки;

раствор для гидроизоляции;

гравий;

керамзитобетонная смесь;

полистиролбетон;

смеси для кладки печей и каминов.

Также пневмонагнетатели выступают в роли компрессора для подачи сжатого воздуха.

Конструкция прибора

Строительное оборудование имеет простую конструкцию и состоит из следующих деталей:

фаркоп;

двигатель с редуктором;

смесительная камера;

загрузочный контейнер для подачи материала в смеситель;

питатель ковшового типа;

лопасти смесительной камеры;

ходовая часть;

опорная стопа с механизмом регулировки.

Простое и понятное строение облегчает эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание пневмонагнетателя.

Механизм работы устройства

Строительный материал подается порционно. Сначала смесь смешивается и поступает в контейнер для хранения. В баке поддерживается необходимая вязкость и плотность раствора. Затем компрессорный насос наполняет баллон сжатым воздухом. С помощью воздушного потока готовая смесь поступает к устройству подачи. Такая система позволяет подготавливать раствор заранее и получать его порциями по мере необходимости.

В резервуаре для хранения строительный материал постоянно перемешивается с помощью лопастей. Это исключает застывание бетона и изменение консистенции смеси. Работу миксера обеспечивает двигатель. Объем бака зависит от технических характеристик конкретной модели пневмонагнетателя. Вместительность резервуаров — от 300 до 1000 литров. Контейнер полностью герметичный, что исключает попадание посторонних ингредиентов, влияющих на качество и консистенцию раствора.

Важные моменты при работе с пневмонагнетателем

Чтобы запустить прибор, необходимо подключить его к трехфазной электрической цепи переменного тока. Требуемое напряжение сети — 380 Вольт, частота — 50 Гц. Для безопасности требуется заземление посредством УЗО. Электрический кабель подбирается по сечению. Необходимо отслеживать фракцию сыпучих материалов, используемых при приготовлении смесей. Максимальный диаметр — 30 мм.

Расстояние, на которое устройство подает раствор, зависит от характеристик исходного материала — фракции и параметров плотности, а также степени подвижности механизма смешивания. Мощность насоса тоже влияет на скорость и расстояние подачи раствора. Для лучшей производительности спецтехнику рекомендуется применять при температуре воздуха от -4 до +40°C.

Область применения пневмонагнетателя

Сочетание небольших габаритов, простоты конструкции и высокой производительности позволяет использовать устройство как на крупных объектах, так и в сфере малоэтажного строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Пневмонагнетатель часто применяют на площадках, где необходима подача смеси на высоту или на дальнее расстояние. Прибор используется для осуществления следующих работ:

заливка пола бетоном;

возведение стен и перегородок;

устройство фундаментов под легкие постройки: бани, сараи, теплицы, беседки, веранды;

реставрация фасадов зданий;

косметический и капитальный ремонт любых помещений.

Оборудование легко транспортировать, поэтому пневмонагнетатель подходит для работы на труднодоступных площадках, или в тех местах, где сложно или технически невозможно использовать крупногабаритное оборудование.

Преимущества

Главные плюсы применения пневмонагнетателя:

универсальность — техника подходит для капитальных и отделочных строительных работ, для приготовления бетонных смесей различной плотности и назначения;

— техника подходит для капитальных и отделочных строительных работ, для приготовления бетонных смесей различной плотности и назначения; мобильность — благодаря компактным габаритам прибор легко перемещать и использовать на строительных площадках любого размера и типа;

— благодаря компактным габаритам прибор легко перемещать и использовать на строительных площадках любого размера и типа; долговечность — надежный механизм, качественные детали и минимум комплектующих, подверженных быстрому износу, обеспечивают максимальный срок службы;

— надежный механизм, качественные детали и минимум комплектующих, подверженных быстрому износу, обеспечивают максимальный срок службы; простота в эксплуатации — понятный принцип работы и элементарное техническое обслуживание устройства.

С помощью пневмонагнетателя быстро замешиваются растворы непосредственно на строительной площадке. В процессе приготовления легко отследить необходимые пропорции материалов, а воды требуется минимальное количество. Мотор устройства имеет высокие силовые характеристики, что позволяет замешивать густые бетонные растворы. Важна и возможность экономии финансов при использовании пневмонагнетателя. Автоматизация работ позволяет снизить численность персонала и сократить расходы, выделенные на зарплаты.

по материалам сайта www.st-oborud.ru

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