Пневмонагнетатель: технические характеристики и область применения

Пневмонагнетатель помогает автоматизировать процесс, снизить финансовые затраты на оплату труда персонала, повысить скорость строительных работ и увеличить производительность (посмотреть модели пневмонагнетателей). Устройство подходит для смешивания различных материалов:
Также пневмонагнетатели выступают в роли компрессора для подачи сжатого воздуха.
Строительное оборудование имеет простую конструкцию и состоит из следующих деталей:
Простое и понятное строение облегчает эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание пневмонагнетателя.
Строительный материал подается порционно. Сначала смесь смешивается и поступает в контейнер для хранения. В баке поддерживается необходимая вязкость и плотность раствора. Затем компрессорный насос наполняет баллон сжатым воздухом. С помощью воздушного потока готовая смесь поступает к устройству подачи. Такая система позволяет подготавливать раствор заранее и получать его порциями по мере необходимости.
В резервуаре для хранения строительный материал постоянно перемешивается с помощью лопастей. Это исключает застывание бетона и изменение консистенции смеси. Работу миксера обеспечивает двигатель. Объем бака зависит от технических характеристик конкретной модели пневмонагнетателя. Вместительность резервуаров — от 300 до 1000 литров. Контейнер полностью герметичный, что исключает попадание посторонних ингредиентов, влияющих на качество и консистенцию раствора.
Чтобы запустить прибор, необходимо подключить его к трехфазной электрической цепи переменного тока. Требуемое напряжение сети — 380 Вольт, частота — 50 Гц. Для безопасности требуется заземление посредством УЗО. Электрический кабель подбирается по сечению. Необходимо отслеживать фракцию сыпучих материалов, используемых при приготовлении смесей. Максимальный диаметр — 30 мм.
Расстояние, на которое устройство подает раствор, зависит от характеристик исходного материала — фракции и параметров плотности, а также степени подвижности механизма смешивания. Мощность насоса тоже влияет на скорость и расстояние подачи раствора. Для лучшей производительности спецтехнику рекомендуется применять при температуре воздуха от -4 до +40°C.
Сочетание небольших габаритов, простоты конструкции и высокой производительности позволяет использовать устройство как на крупных объектах, так и в сфере малоэтажного строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Пневмонагнетатель часто применяют на площадках, где необходима подача смеси на высоту или на дальнее расстояние. Прибор используется для осуществления следующих работ:
Оборудование легко транспортировать, поэтому пневмонагнетатель подходит для работы на труднодоступных площадках, или в тех местах, где сложно или технически невозможно использовать крупногабаритное оборудование.
Главные плюсы применения пневмонагнетателя:
С помощью пневмонагнетателя быстро замешиваются растворы непосредственно на строительной площадке. В процессе приготовления легко отследить необходимые пропорции материалов, а воды требуется минимальное количество. Мотор устройства имеет высокие силовые характеристики, что позволяет замешивать густые бетонные растворы. Важна и возможность экономии финансов при использовании пневмонагнетателя. Автоматизация работ позволяет снизить численность персонала и сократить расходы, выделенные на зарплаты.
по материалам сайта www.st-oborud.ru
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